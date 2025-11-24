Lídri viacerých krajín diskutovali v Bratislave o AI vo vzdelávaní

BRATISLAVA - Lídri a experti viacerých krajín diskutovali na BratislavAI Forum 2025 o budúcnosti umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní. Informovali o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann na pondelkovej tlačovej konferencii. Na podujatí v Bratislave sa zúčastnili najvyšší predstavitelia najväčších medzinárodných organizácií OSN, UNESCO, OECD, EÚ.
Súčasťou BratislavAI Forum 2025 bolo stretnutie ministrov a zástupcov ministerstiev takmer zo 40 krajín z celého sveta. „Táto debata bola veľmi dôležitá. Ukázala, že bez spolupráce, diskusie a dialógu možno niekedy robíme tie isté veci, možno ich robíme inak a mohli by sme sa vzájomne počúvať a viacej, čím by sme sa mohli aj vyhnúť zbytočným chybám. Ale predovšetkým ukázala, že téma umelej inteligencie je veľmi vážna. Môže sa ukázať, že najzasiahnutejším odvetvím je práve vzdelávanie,“ uviedol Drucker.
Za cieľ považuje aj spolu s generálnym tajomníkom OECD podporiť schopnosti učiteľov i študentov v správnom využívaní AI. „Aby mohli využívať umelú inteligenciu jednak pri vyučovaní, ale aj pri ich budúcej kariére,“ uviedol Cormann. Zároveň, aby boli nastavené jasné pravidlá. „Aby sme maximalizovali príležitosti, ale zase znižovali čo najviac rizika,“ dodal.
Súčasťou BratislavAI Forum 2025 bol aj high-level samit, ktorý spojil vysokých vládnych predstaviteľov, medzinárodné organizácie, lídrov technologických firiem a popredných expertov, aby podporili dialóg a spoluprácu v rámci zodpovedného využívania AI v školstve. Podujatie otvoril oficiálnym príhovorom prezident SR Peter Pellegrini a prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová ako kľúčový spíker high-level samitu.
Celé podujatie ukončí Globálne fórum OECD, ktoré sa každoročne koná v niektorej z členských krajín. Tohtoročné globálne fórum, ktoré sa uskutočňuje na Slovensku, sa zameriava na transformáciu učebných osnov v ére umelej inteligencie v zmysle zmeny z „čo sa učiť“ na „ako učiť“.