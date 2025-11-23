Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Gašpar politický zásah v zmene ÚOO nevidí: Hovorí o prepojeniach s PS, Majerský o politickej čistke

BRATISLAVA - Ak niekto poukazuje na to, že zmena v prípade Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) je politickým zásahom, treba povedať, že táto inštitúcia je v tejto chvíli spolitizovaná. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD), poukazujúc aj na rodinné prepojenie predsedníčky úradu s hnutím PS. Predseda KDH Milan Majerský naopak vidí v navrhovanej zmene čisto politický zásah.

Gašpar odmietol vyjadrenia o rušení úradu. „Tento úrad bude naďalej fungovať, bude riešiť doterajšiu agendu, len je potrebné urobiť revíziu niektorých úprav,“ upozornil, poukazujúc na argumenty predkladateľa legislatívnej zmeny o nedostatočných právach zamestnávateľa chráneného oznamovateľa. Odmietol, že by bola zmena priamou reakciou na rozhodnutie správneho súdu, ktorý zrušil personálny rozkaz ministra vnútra, vychádzajúc z porušenia zákona o ochrane oznamovateľov.

Majerský si naopak myslí, že práve súdny verdikt bol impulzom pre zrýchlené konanie vlády. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerešpektuje zákon. Namiesto toho, aby ho rešpektoval, ho prepisuje,“ skonštatoval. Podľa neho ide o symptomatický prístup vládnej koalície. „Ak im nejaká inštitúcia nevyhovuje, nekoná podľa želania, tak ju zrušia, respektíve v nej robia zmeny,“ dodal.

