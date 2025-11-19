Poriadne prituhlo, Slovensko čaká prvá snehová KALAMITA! Sneženie zasiahne aj nížiny vrátane Bratislavy... KEDY?

BRATISLAVA - Už tento víkend sa Slovensko prebudí do bieleho rána. Prvé výrazné sneženie tejto zimy zasiahne nielen horské oblasti, ale aj nížiny vrátane hlavného mesta. Meteorológovia varujú pred možnou snehovou kalamitou a komplikáciami v doprave. Vodiči by mali konať rýchlo – prezutie pneumatík už neodkladajte.
Po relatívne pokojnom začiatku týždňa sa počasie na Slovensku dramaticky zmení. Studený front zo severozápadu už priniesol citeľné ochladenie a za nami je zatiaľ najchladnejšia noc. Teploty na celom území klesli pod bod mrazu, čo pripraví pôdu pre blížiace sa sneženie. Informuje o tom portál o počasí iMeteo.sk. Teplota na severe Slovenska klesla až k - 8 stupňa Celzia a mrazivo je aj na juhu nášho územia. Teplota dnes o 7. hodine ráno ukazovala napríklad v Oravskej Lesnej - 8,6 °C a v Poprade - 8,3 °C, no mrazivo bolo aj v Moldave nad Bodvou (- 2,6 °C).
Od štvrtka začne nad naše územie prenikať výrazné frontálne rozhranie sprevádzané ďalšou dávkou studeného vzduchu. Spočiatku sa očakáva dážď, najmä na juhu a v strede Slovenska, no v noci zo štvrtka na piatok sa zrážky zintenzívnia a na severe sa začnú meniť na sneh. V piatok počas dňa sa snehová pokrývka začne tvoriť najmä na Záhorí, Považí a v severných regiónoch, kde môže napadnúť niekoľko centimetrov snehu za hodinu.
Snežiť má aj v Bratislave
V noci na sobotu sa studený vzduch rozšíri aj do Podunajskej nížiny. Snežiť by malo začať aj v Bratislave a ďalších nížinných oblastiach, kde sa očakáva vytvorenie súvislej snehovej pokrývky. Na severe Slovenska môže do nedele napadnúť až 50 cm snehu, v horských oblastiach okolo 15 cm a v Bratislave 2 až 5 cm.
Meteorológovia upozorňujú, že sneh bude ťažký a mokrý, čo môže spôsobiť problémy v doprave. Najmä v piatok večer a v sobotu ráno sa očakávajú komplikácie na horských priechodoch a cestách v regiónoch Oravy, Liptova, Spiša a Gemera. Vodiči by preto mali urýchlene prezuť svoje vozidlá a pripraviť sa na zimné podmienky.
Jedinými oblasťami, kde sa studená vzdušná masa nedostane, bude južná časť Banskobystrického kraja, krajný východ alebo južná časť Košického kraja. Tu by malo stále pršať, avšak na zvyšku nášho územia bude situácia odlišná.
Aj keď sa predpoveď môže ešte mierne zmeniť v závislosti od polohy teplotného rozhrania, všetky modely sa zhodujú: Slovensko čaká prvý poriadny sneh tejto sezóny – a ten môže priniesť nielen zimnú idylku, ale aj prvú snehovú kalamitu.