Vírus zabijak sa opäť šíri: Útočí v TEJTO krajine! Úrady varujú pred jeho smrteľnými následkami

Ilustračný obrázok
(Zdroj: CDC Dr. Frederick Murphy - FMM RFI )
ADDIS ABEBA - Spoločnosť Africa CDC oznámilo, že v južnej Etiópii bol oficiálne potvrdený výskyt mimoriadne nebezpečného vírusu Marburg. Podľa WHO sa už identifikovalo minimálne deväť prípadov.

Jedna z najnebezpečnejších nákaz na svete je späť

Africké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v sobotu potvrdilo, že v južnej časti Etiópie vypukla nákaza vírusom Marburg – patogénom, ktorý patrí medzi najagresívnejšie na svete. Podobne ako Ebola spôsobuje ťažké vnútorné krvácanie, vysoké horúčky, prudké vracanie a silné hnačky, pričom inkubačná doba je približne tri týždne.

Úmrtnosť sa podľa odborníkov pohybuje v širokom rozmedzí od 25 až do 80 percent.

Tedros: máme potvrdené minimálne deväť prípadov

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý pochádza z Etiópie, v piatok oznámil, že v južných regiónoch bolo identifikovaných aspoň deväť prípadov. WHO bola na možný hemoragický vírus upozornená pred dvomi dňami.

Africa CDC následne zverejnilo vyhlásenie, podľa ktorého Národné referenčné laboratórium v Etiópii prítomnosť vírusu oficiálne potvrdilo.

Genetické stopy vedú na východ Afriky

Podľa odborníkov sa práve začali rozsiahle epidemiologické vyšetrovania. Predbežné laboratórne výsledky naznačujú, že aktuálny kmeň vírusu má podobnosť s tými, ktoré sa v minulosti vyskytli vo východnej Afrike.

Etiópske úrady podľa Africa CDC reagovali rýchlo – izolovali podozrivé prípady a prijali opatrenia na spomalenie šírenia vírusu v oblasti Jinka.

Ako uvádza francúzsky spravodajský portál rfi, organizácia Africa CDC bude s etiópskym zdravotníctvom spolupracovať na tom, aby sa zabránilo presunu nákazy do ďalších štátov regiónu.

Afrika má za sebou dve vlny Marburgu

Nákaza Marburgom zasiahla v januári Tanzániu, kde si epidémia vyžiadala desať mŕtvych a bola ukončená v marci. Rwanda zas koncom roka 2024 oznámila, že potlačila svoju vôbec prvú epidémiu tohto vírusu, ktorá mala 15 obetí.

Liečba neexistuje, pomocou je rehydratácia

Na Marburg zatiaľ neexistuje žiadna schválená vakcína ani cielená antivirotická liečba. Pacientom však dokáže výrazne pomôcť intenzívna rehydratácia – ústna aj intravenózna – spolu s liečbou konkrétnych symptómov.

Rwanda v minulom roku otestovala experimentálnu americkú vakcínu vyvinutú Sabin Vaccine Institute, no jej výsledky zatiaľ nie sú verejne známe.

