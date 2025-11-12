Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Rakúsky prokurátor obžaloval dvoch Sýrčanov zo zločinov počas občianskej vojny

VIEDEŇ/DAMASK - Prokuratúra v Rakúsku v stredu oznámila, že dvoch predstaviteľov bývalého sýrskeho režimu obžalovala zo zločinov proti civilistom zadržaným počas občianskej vojny v Sýrii. Informuje o tom agentúra AFP.

Obžalovanými sú podľa AFP bývalý brigádny generál sýrskej spravodajskej služby a bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia tamojšej kriminálnej polície v hodnosti podplukovníka.

Rakúsko rieši vojnové zločiny

Rakúsko je domovom jednej z najväčších sýrskych diaspór v Európe a tamojšie súdy sa v minulosti už zaoberali podobnými prípadmi v súvislosti so zločinmi spáchanými počas občianskej vojny v Sýrii. Podobné procesy prebiehali aj v Nemecku, Švédsku a vo Francúzsku.

Obvinenia z mučenia a nátlaku

Podľa vyhlásenia prokuratúry vo Viedni sú dvaja bývalí predstavitelia obvinení z viacerých trestných činov vrátane ťažkej ujmy na zdraví a sexuálneho nátlaku. Jeden z nich je navyše obvinený z mučenia.

Tieto zločiny údajne páchali na civilistoch zadržaných v sýrskom meste Rakka v rokoch 2011 až 2013 pri potláčaní protestov proti režimu Bašára Asada, ktorý bol v tom čase prezidentom, píše agentúra AFP. Dlhoročný sýrsky vládca bol zosadený minulý rok. „Doteraz bolo identifikovaných 21 obetí,“ uviedla prokuratúra. Obaja obvinení žijú od roku 2015 v Rakúsku, kde požiadali o azyl. V prípade dokázania viny im hrozí až desať rokov za mrežami.

V Rakúsku žije približne 100 000 Sýrčanov. Vo viacerých európskych krajinách sa utečenci zo Sýrie dovolávajú princípu univerzálnej jurisdikcie, podľa ktorého možno stíhať osoby podozrivé zo zločinov proti ľudskosti kdekoľvek na svete.

Viac o téme: ProkurátorRakúskoSýria
Ďalšie zo Zoznamu