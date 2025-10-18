Zmena pohlavia ako vstupenka do výhod: Muž využil dieru v systéme! Rakúšan si vybavil skorší dôchodok aj ženské väzenie

VIEDEŇ - Šesťdesiatročný Rakúšan si úradne zmenil pohlavie, nie však z osobného presvedčenia, ale preto, aby sa vyhol nástupu do väzenia. Po novom sa volá Waltraud Gerhard Piranty a trvá na tom, že ak má ísť za mreže, tak jedine do ženského väzenia. Úrady sú v pomykove, on sa smeje...
Prípad Rakúšana Waltera Gerharda Pirantyho, ktorý sa po novom predstavuje ako Waltraud, vzbudil v Rakúsku vášnivé diskusie. Tento bývalý majiteľ hodinového hotela vo Viedni sa po doručení výzvy na nástup do väzenia rozhodol, že trest si odpyká iba v ženskom nápravnom zariadení. Dôvod? Ako muž bol odsúdený na tri mesiace za predaj falošných strieborných mincí, no ako „žena“ verí, že sa mu celý proces zjednoduší.
Na mestskom úrade vo Viedni sa však stretol s pochybnosťami. Úradníčky namietli, že „ako žena nevyzerá“. Piranty im odvetil, že taká poznámka je sexistická a že žiadny zákon neurčuje, ako má žena vyzerať. „Musím mať dlhé blond vlasy, umelé mihalnice a minisukňu, aby som bol ženou?“ spýtal sa ironicky.
Zovňajšok si však nezmenil
Aby preukázal vážnosť svojho rozhodnutia, nechal si za 150 eur vystaviť psychiatrické potvrdenie. O týždeň už mal všetky doklady vystavené na meno Waltraud Gerhard Piranty. Zovňajšok však nezmenil – iba si oholil sivý fúz, „lebo sa mu nechcelo farbiť“.
Keď dostal výzvu na nástup trestu, oznámil, že pôjde len do ženského väzenia v dolnorakúskom meste Schwarzau am Steinfeld – jediného svojho druhu v krajine. Vedenie ústavu ho však odmietlo prijať, a tak mu úrady ponúkli domácu väzbu s elektronickým náramkom. Aj tú odmietol so slovami: „Typicky rakúske riešenie – namiesto toho, aby problém vyriešili, obídu ho.“
Najviac sa teší na spoločné sprchovanie
Piranty, ktorý je už 24 rokov ženatý s Nigerijkou a má dve deti, sa teraz označuje za lesbickú transženu. Na odpykaní trestu v ženskej väznici trvá. „Keď poviem, že som žena, som žena. A keby som povedal, že som veverička, tak som veverička. Čo s tým spravia?“ povedal pre denník Kronen Zeitung.
Skorší odchod do dôchodku
V rozhovore pre rovnaký denník dodal s úsmevom: „Najviac sa teším na spoločné sprchovanie a prechádzky so ženami. Bude mi tam fajn.“ Zmena pohlavia však priniesla aj ďalší „bonus“ – skorší odchod do dôchodku. Rakúske ženy majú totiž nárok na penziu už v 60 rokoch, zatiaľ čo muži až v 65. „S tým som ani nepočítal, to nebol môj cieľ,“ priznal Piranty.
Z právneho hľadiska mu nič nebráni, aby neskôr zmenil pohlavie späť – a dôchodok, ktorý by medzitým poberal ako žena, vracať nemusí. Rakúske médiá označili tento prípad za absurdný precedens, ktorý obrátil genderovú politiku hore nohami.