ŠOKUJÚCI zvrat: Myslela si, že má zápal slepého čreva, z nemocnice odišla s dieťaťom! Netušila, že je tehotná

LONDÝN - Britka Megan Isherwoodová (26) si myslela, že ju trápi obyčajný zápal slepého čreva. Namiesto operácie však skončila v sanitke, kde v obrovskom šoku priviedla na svet svojho syna – bez toho, aby vôbec vedela, že je tehotná.
To, čo začalo ako bežné ráno, sa pre 26-ročnú Megan Isherwoodová z Blackburnu zmenilo na zážitok, na ktorý nikdy nezabudne. Ráno sa zobudila so silnými bolesťami na pravej strane brucha a o chvíľu neskôr začala zvracať krv. Keďže bolesti boli neznesiteľné, okamžite zavolala záchranku. Sanitka dorazila a paramedici usúdili, že mladá žena trpí zápalom slepého čreva. Všetko tomu nasvedčovalo – silná bolesť na pravej strane, zrýchlený tep a nevoľnosť. Megan preto previezli do miestnej nemocnice, kde ju mali ďalej vyšetrovať.
Pri CT prišli na šokujúce zistenie
Lenže krátko po príchode sa situácia dramaticky zmenila. „Začala som silno krvácať, krv doslova tiekla z môjho tela,“ spomína Megan. „Okolo mňa bolo asi pätnásť doktorov, ktorí sa snažili zistiť, čo sa deje.“ Lekári sa rozhodli urobiť CT aj ultrazvuk, aby vylúčili tehotenstvo. No práve vtedy prišlo šokujúce zistenie – na snímkach sa objavila hlavička a nožička bábätka.
„Vtedy som pochopila, že nejde o zápal slepého čreva, ale o pôrod,“ opisuje Megan. Lekári okamžite nariadili prevoz do nemocnice v Burnley, kde sa nachádzalo pôrodnícke oddelenie. Cestu však už nestihla dokončiť – v sanitke začala rodiť. „Len som cítila, že musím tlačiť,“ hovorí Megan. „O chvíľu mi povedali: „Gratulujeme, je to chlapec!“ Bola som v úplnom šoku. Nemala som bruško, nemala som žiadne tehotenské príznaky, nič. Malý jednoducho prišiel z ničoho nič.“
Novorodenec bol modrý a nedýchal
Radosť však okamžite vystriedala panika. Novorodenec, ktorému Megan neskôr dala meno Jaxson, bol modrý a nedýchal. „Zdesila som sa, ale záchranári ho dokázali oživiť ešte v sanitke,“ hovorí mladá mamička. Po príchode do nemocnice lekári zistili, že obaja – matka aj syn – trpia sepsou. Oboch okamžite previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Po niekoľkých dňoch sa ich stav stabilizoval a obaja sa úplne zotavili. „Našťastie sme to zvládli. Jaxson je dnes zdravý, silný a robí mi obrovskú radosť,“ dodáva Megan, ktorá 25. septembra konečne opustila nemocnicu s bábätkom v náručí.
Mladá žena priznáva, že stále spracúva, čo sa vlastne stalo. „Nevedela som, že som tehotná, nemala som žiadne príznaky, ani bruško. Celé je to ako zo sna,“ hovorí. Otcom dieťaťa má byť muž, s ktorým Megan momentálne nie je vo vzťahu. Napriek nečakanému zvratu tvrdí, že materstvo ju naplnilo obrovskou láskou a vďačnosťou. „Jaxson je môj malý zázrak,“ dodáva so širokým úsmevom.