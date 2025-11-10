Chlapca šikanovali pre jeho tvár: FOTO Teraz má mačku, ktorá vyzerá presne ako on! POZRITE, ako sa podobajú

OKLAHOMA - Sedemročný Madden z Oklahomy sa stal terčom šikany kvôli svojmu vzhľadu – narodil sa s rázštepom pery a rôznofarebnými očami. Jeho život sa však zmenil, keď sa stretol s mačkou, ktorá má presne tie isté vrodené znaky. Dvojica si okamžite padla do oka – a ich príbeh dojal tisíce ľudí po celom svete.
Sedemročný Madden Humphreys z americkej Oklahomy sa narodil s dvojstranným rázštepom pery a podnebia a s očami rôznych farieb – vzácnym javom známym ako heterochrómia. Kvôli svojmu vzhľadu si v škole prešiel ťažkým obdobím. Spolužiaci sa mu posmievali a ich slová mu zobrali sebavedomie i radosť z detstva.
Mačka Valentine s rovnakou nedokonalosťou
Jeho mama Christina sa rozhodla, že synovi pomôže znova objaviť krásu v tom, že je iný. Jedného dňa na Facebooku narazila na príspevok o mačke menom Valentine, ktorá sa narodila s rovnakými črtami – s rázštepom pery a s rôznofarebnými očami. Podoba medzi ňou a jej synom ju okamžite dojala. „Keď som ju uvidela, vedela som, že ju musíme adoptovať,“ napísala neskôr.
S pomocou priateľov a niekoľkých darcov sa rodina vydala na dlhú cestu z Oklahomy do Minnesoty, aby sa so zvieratkom stretli. Madden ju okamžite prijal a dal jej meno Moon. Od tej chvíle sú nerozlučná dvojica, informuje Love What Matters.
Krásne spojenie
Záchranná organizácia Mending Spirits Animal Rescue, ktorá mačku zachránila, uviedla, že je vďačná, že mohla sprostredkovať takéto „srdcervúco krásne spojenie“. Aj Christina verí, že ich stretnutie nebolo náhodné: „Obaja sa narodili s rázštepom pery a s heterochrómiou. Bolo jasné, že sa mali nájsť – boli stvorení na to, aby sa stali najlepšími priateľmi.“
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
Madden už predtým vytvoril video proti šikane, ktoré sa rýchlo rozšírilo po internete. V ňom odkazuje svojim rovesníkom: „Nebudem zlý k ľuďom, ktorí sú iní. Už sme si prešli dosť. Buďte ku každému milí – ak budete zlí, možno prídete o veľa úžasných ľudí.“
Šokujúce, čo našli na streche svojho auta po 160 kilometroch! TOHTO čierneho pasažiera určite nečakali: To zvládol?
Dnes majú Madden a Moon vlastný účet na Instagrame, kde zdieľajú svoje spoločné fotografie a dobrodružstvá. Ich príbeh pripomína, že inakosť nie je slabosťou – ale darom. „Moon pomáha Maddenovi uvedomiť si, že byť výnimočný je krásne. Že on sám je výnimočný,“ hovorí Christina.