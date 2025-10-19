Fľaša s odkazom putovala tisíce kilometrov a našla svoj cieľ: Osemročný chlapec dostal odpoveď z Karibiku!

SOUTH SHIELDS - Osemročný Harrison Mizen z anglického South Shields poslal v januári do mora správu vo fľaši a ani nedúfal, že niekedy dostane odpoveď. Osem mesiacov neskôr mu do schránky dorazila pohľadnica zo vzdialeného Karibiku – zo Svätej Lucie, kde sa jeho fľaša chytila do rybárskej siete.
Osmročný Harrison Mizen z mesta South Shields na anglickom pobreží pri Newcastli sa rozhodol začiatkom januára vyskúšať známu „komunikáciu“ cez odkaz vo fľaši, o ktorej sa dozvedel v škole. Spolu s mamou Laurou (38) vybrali fľašu od rumu, ktorá mu pripomínala pirátov, a Harrison napísal na papier odkaz spolu so svojou adresou: „Ahoj, volám sa Harrison a mám malého brata Maxa. Sme zo South Shields v Anglicku. Dúfam, že sa máte dobre a dostane sa vám náš odkaz.“
Spolu s otcom Paulom (41) a štvorročným Maxom sa 21. januára vybrali na pobrežie Severného mora a odkaz vo fľaši hodili do vody. Najprv sa zdalo, že to nepôjde podľa plánu – vlny fľašu neustále vracali späť. Nakoniec sa podarilo ju vyhodiť do mora a začať jej cestu. Osem mesiacov neskôr, 23. septembra, sa v poštovej schránke Mizenovcov objavila pohľadnica zo štátu Svätá Lucia, ktorý sa nachádza v súostroví Malé Antily v Karibiku.
Chlapcovi zrazu prišla pohľadnica
Ako informuje agentúra AP, na pohľadnici je pečiatka s dátumom 8. september a text: „Ahoj Maxi a Harrisone. Dávame vedieť, že sme našli váš odkaz, keď sme boli s otcom na rybačke. Fľaša sa zachytila do sietí, ako sú tie na pohľadnici. Boli sme nadšení, keď sme ju našli. Máme sa dobre a dúfame, že aj vy.“
Odosielateľ pohľadnice nie je podpísaný, no Harrisonovu radosť to neovplyvnilo. Hneď ju ukázal v škole a rozprával všetkým o svojom dobrodružstve. „Bol úplne nadšený. Je krásne, že si našli čas a poslali odpoveď,“ zdieľala radosť svojho syna mama Laura. Sama je prekvapená, že sa fľaša dostala až tak ďaleko. „Myslela som si, že sa niekde stratí alebo rozbije,“ priznala pôvodnú skepsu.