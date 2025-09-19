MOSKVA - Kremľom podporovaná veštkyňa Adelina Paninová ohlásila, že vojna na Ukrajine sa skončí ruským triumfom už do konca roka 2025. Tvrdí, že Vladimir Putin kráča k „nezastaviteľnému“ víťazstvu a varuje všetkých, ktorí sa od Ruska odvrátili.
Vízia blížiaceho sa triumfu
Paninová poskytla rozhovor médiu MK, v ktorom uistila, že bojové operácie čoskoro vyústia do podpisu mierovej dohody – takej, ktorá bude považovaná za jasné víťazstvo Moskvy. „Tentoraz nebude možné Rusko oklamať,“ vyhlásila sebavedomo.
Podľa nej Putin vedie konflikt už viac než tri a pol roka, no práve teraz sa nachádza na prahu „konečného triumfu“.
Návrat celebrít a firiem
Po údajnom víťazstve predpovedá Paninová masový návrat do Ruska. Do vlasti by sa mali vrátiť ruské celebrity, ktoré po začiatku invázie odišli do zahraničia, a tiež nadnárodné koncerny, ktoré pozastavili svoje aktivity.
„Mnohí budú chcieť znovu pôsobiť v Rusku,“ naznačila.
Tvrdý odkaz pre „zradcov“
Veštkyňa však pridala varovanie: Nie každý, kto sa rozhodol odísť, dostane druhú šancu. „S úplnou istotou môžem povedať, že nie všetci sa vrátia,“ zdôraznila.
Jej odkaz bol jednoznačný: „Ako je všeobecne známe, zradcov nikde nemajú radi. A to by si mal každý uvedomiť.“
Skepsa zostáva
Či sa Paninovej vízie naplnia, je otázne. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou trvá už štvrtý rok a namiesto mieru prináša ďalšie obete a medzinárodné napätie.