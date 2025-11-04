V septembri stromčeky, v októbri darčeky: Charlotte zmenila pravidlá Vianoc! Niektorí ju hejtujú, iní obdivujú

STOCKPORT – Charlotte Chandlerová miluje Vianoce tak veľmi, že čakať do decembra pre ňu neprichádza do úvahy. Už 27. septembra sa pustila do zdobenia domu, ktorý sa dnes leskne vo všetkých farbách zimného obdobia. V jej dome sa nachádza päť vianočných stromčekov – tri veľké v obývačke a po jednom v izbách jej detí. A podľa všetkého pribudne ešte ďalší.
„Absolútne milujem Vianoce,“ hovorí 36-ročná Charlotte pre portál What’s The Jam. „Trvá mi hodiny, kým všetko vyzdobím, preto nemá zmysel mať výzdobu len pár týždňov. Moje deti ma už prosili, aby som stromčeky postavila.“
Má to aj praktický dôvod
Za jej skorou výzdobou sa však skrýva aj praktický dôvod. Charlotte trpí reumatoidnou artritídou, ktorá sa v chladnejšom počasí zhoršuje. „V chladných mesiacoch mám problém s rukami, preto sa mi lepšie zdobí skôr. Tento rok máme navyše naplánované dovolenky, takže by som to neskôr nestíhala,“ vysvetľuje.
Mladá mama sa posmešnými komentármi nenechá znechutiť
Pre Charlotte majú Vianoce aj hlboký osobný význam. Minulý rok totiž stratila svojho otca – práve na Štedrý deň. Napriek smútku sa rozhodla, že tradíciu a radosť z Vianoc zachová pre svoje deti. Hoci sa na sociálnych sieťach objavili aj posmešné komentáre, mladá mama sa nimi nenechá znechutiť. „Dostávam aj negatívne správy, ale tí ľudia nepoznajú celý príbeh. Niektorí majú falošné profily bez fotiek – len šíria nenávisť. Je smutné, že to dnes spoločnosť ešte toleruje,“ hovorí.
Podľa nej by sa online šikanovanie nemalo prehliadať, pretože môže mať vážne následky. „Mňa to nezastraší. Budem ďalej zdieľať fotky a šíriť vianočnú náladu,“ dodáva s úsmevom. Pre Charlotte je skoré zdobenie symbolom radosti, rodiny a spomienok. A hoci do Vianoc ešte zostávajú týždne, jej dom už teraz žiari ako skutočný zimný sen.