Slováci opäť prepadávajú sviatočnému OŠIAĽU: Tieto vianočné stromčeky preferuje našinec, ceny porastú!

BRATISLAVA - S adventom, ktorý už klope na dvere, začína každoročná dilema slovenských domácností a spúšťa sa vianočný ošiaľ. Aký vianočný stromček zvoliť? Hoci umelé stromčeky lákajú bezúdržbovosťou, čoraz viac Slovákov sa vracia k tradícii živých stromčekov, ktoré do domácnosti prinášajú vôňu lesa a pravú sviatočnú atmosféru.

Na túto tému sme mali niekoľko otázok. Tie zodpovedal aj štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý je, aj keď to mnohí nevedia, členom českého Sdružení pěstitelú vánočních stromků. Majú preto viac ako dostatok skúseností, z ktorých môžu čerpať a niekoľkoročných dát, ktoré ukazujú vianočnú trajektóriu vkusu slovenských domácností.

Živé stromčeky sú už tradíciou

Nespornou tradíciou posledných liet je fakt, že Slováci nedajú dopustiť na živé stromčeky, aj keď existuje ich umelá alternatíva. "Aj tento rok prinášajú Lesy SR do slovenských domácností pravú vianočnú atmosféru prostredníctvom živých stromčekov, ktoré sú pestované na účelových plochách, v špeciálnych sadoch. V niektorých regiónoch ponúkame aj stromčeky priamo z lesa, získané formou tzv. prerezávky. Ide o dreviny, ktoré by v prirodzenom poraste nemali dostatočný priestor na rast, a tak im dávame novú hodnotu, stávajú sa symbolom Vianoc v našich domovoch," reagovala Laura Tettingerová z podniku Lesy SR na otázky Topiek.

Dôraz aj na ekológiu

Takto získané stromčeky pochádzajú z lesov obhospodarovaných v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a nesú dokonca aj certifikáciu PEFC. Sú  dokonca ekologicky šetrný produkt s nízkou uhlíkovou stopou. Vypestované sú slovenskými lesníkmi s dôrazom na regionálny pôvod a zodpovedný prístup k prírode.

Inflácia robí svoje

Pri súčasnej ekonomickej situácii však Slovákov zrejme nepoteší, že ceny, zrejme aj v dôsledku inflácie, pôjdu opäť nahor. Tá v týchto dňoch predstavuje hodnotu 3,7 percenta. "Ceny boli upravené len o aktuálnu mieru inflácie, aby sme zachovali ich dostupnosť pre širokú verejnosť. Vianočný stromček z lesa tak nie je len sviatočnou dekoráciou, ale aj vyjadrením úcty k prírode a podpory domácich lesníkov," dodal štátny podnik.

Aké stromčeky pútajú pozornosť Slovákov?

Zákazníci podľa Lesov SR najčastejšie siahajú po jedliach Nordmannových či kórejských, ktoré sú obľúbené pre svoje tmavozelené, husté ihličie a elegantný vzhľad. V niektorých regiónoch je však populárny aj smrek pichľavý, hoci je náročnejší na ozdobovanie, vyniká prirodzeným tvarom, hustotou a striebristým sfarbením. Navyše je cenovo dostupnejší, čo ho robí atraktívnou voľbou pre mnohé domácnosti.

