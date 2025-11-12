Írsko vyšetruje sieť X: Vraj neumožňuje riadne odvolanie voči riešeniu sťažností

DUBLIN - Írsky regulačný úrad pre médiá začal formálne vyšetrovanie voči sociálnej sieti X miliardára Elona Muska, pretože používateľom neumožňuje riadne sa odvolať proti rozhodnutiu platformy, keď upozornia na problémový obsah. Informuje o tom írsky verejnoprávny telerozhlas RTÉ.
V prípade írskeho regulátora ide o prvé vyšetrovanie na základe európskeho zákona o digitálnych službách. Úrad sa chce zamerať na komplikovaný prístup k systémom na riešenie sťažností na platforme X, ktoré sa podľa neho nezdajú byť ani používateľsky prívetivé, ako to vyžaduje legislatíva.
Kontrola odvolaní a informovania používateľov
Regulátor chce preveriť, či sa používatelia môžu odvolať proti rozhodnutiu platformy, keď odmietne zmazať nahlásený obsah, o ktorom sa domnievajú, že by mohol byť rozpore s podmienkami používania platformy. Zameria sa aj na to, či platforma riadne informuje používateľov o výsledku prešetrenia ich podnetu, ako aj ich práve odvolať sa proti rozhodnutiu.
„Dnes podnikáme dôležitý krok smerom k bezpečnejšiemu online prostrediu pre používateľov v celej Európskej únii,“ uviedol John Evans, komisár pre digitálne služby regulačného úradu. „Ak budeme mať podozrenie, že si niektorá platforma tieto povinnosti neplní, budeme bez váhania konať,“ zdôraznil Evans. V prípade porušenia zákona o digitálnych službách môže írsky regulátor uložiť administratívnu pokutu až do šiestich percent obratu spoločnosti, dodáva RTÉ.