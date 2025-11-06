Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu

IBIZA – Britská študentka sa stala hviezdou internetu po tom, čo si počas bujarej oslavy svojich 21. narodenín pomýlila úplne neznámeho muža s hollywoodskou legendou Willom Smithom. Myslíte, že by ste sa pomýlili aj vy?
Libby Churmová, oslavovala 20. septembra svoje narodeniny na známej pool párty Ibiza Rocks. Keď počas večera v opitosti zbadala muža oddychujúceho na VIP lehátku, bola presvedčená, že ide o samotného hviezdneho herca z filmov Muži v čiernom či Ja, legenda. „Bola som veľmi opitá a keď som sa naňho pozrela, napadlo mi – to musí byť Will Smith,“ zaspomínala so smiechom Libby. „Tak som k nemu jednoducho prišla a požiadala ho o fotku.“
Neznámy muž jej želanie s úsmevom splnil a ochotne zapózoval, informuje na svojom portáli What´s the Jam. Až po fotení priznal, že v skutočnosti nie je hollywoodsky herec, no dodal, že si ho s Willom Smithom ľudia mýlia pomerne často.
Omyl sa stal ihneď virálny
Libby sa na svojej chybe pobavila a fotografiu zverejnila na sociálnych sieťach. Netušila však, že jej príspevok sa stane virálnym. Používatelia internetu okamžite začali zaplavovať komentáre vtipmi na účet omylu. „Fresh Prince of Ryanair,“ žartoval jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „To je Will Myth.“ Objavili sa aj hlášky ako „The Fresh Prince of Somewhere“ či „Won’t Smith“. Aj keď sa Libby dočkala poriadnej dávky humoru na vlastný účet, celý incident berie s nadhľadom – a ako sama priznala, táto fotografia jej zrejme zostane jednou z najzábavnejších spomienok na narodeniny.