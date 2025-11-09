Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

Tajomstvo Habsburgovcov KONEČNE odhalené: Legendárny diamant sa našiel po vyše 100 rokoch! Kde bol ukrytý celý ten čas?

NEW YORK - Po vyše 100 rokoch ukrývania sa znovu objavil 137-karátový diamant „Florenťan“, ktorý stáročia patril rodine Habsburgovcov. Ukončilo to dlhodobé špekulácie o jeho osude. O diamante vo štvrtok informoval denník New York Times.

Traja potomkovia habsburského rodu minulý mesiac pozvali zástupcov denníka, aby si diamant a ďalšie rodinné šperky prezreli v bankovom trezore v Kanade. Osud „Florenťana“ bol neznámy od roku 1918, keď si rakúsko-uhorský panovník Karol I. zobral rodinné šperky do Švajčiarska. V tom období drahokam zmizol a špekulovalo sa aj o krádeži. Vzniklo o tom aj niekoľko filmov a románov.

V nasledujúcich rokoch rodina odmietala odpovedať, ak sa niekto opýtal na diamant. „Ja som o existencii diamantu až donedávna nevedel, takže bolo ľahké na tieto otázky úprimne odpovedať,“ povedal vnuk posledného cisára Karl Habsburg Lotrinský.

Dosiaľ mlčali z úcty

Dozvedel sa o ňom len nedávno od svojich bratrancov Lorenza a Simeona. Teraz sa spoločne rozhodli, že súkromné ​​šperky Habsburgovcov by mali byť vystavené pre verejnosť z vďaky za to, že Kanada rodine bývalého panovníka poskytla útočisko pred nacistami počas druhej svetovej vojny. Dosiaľ o „Florenťanovi“ mlčali z úcty ku Karolovej manželke, cisárovnej Zite, ktorá svoje deti požiadala, aby ostal ukrytý 100 rokov po Karolovej smrti v roku 1922.

Christoph Köchert z klenotníctva AE Köchert, kedysi rakúskych cisárskych dvorných klenotníkov, diamant preskúmal a potvrdil jeho pravosť. „Jeho vzor brusu takmer presne zodpovedá zobrazeniam v historických prameňoch,“ uviedol vo vyhlásení. Zbierka rodiny obsahuje aj ďalšie šperky vrátane diamantmi posiateho znaku Rádu zlatého rúna. „Florenťan“ je pozoruhodný hruškovitým tvarom a žltozlatým sfarbením, vďaka čomu je jedným z najvýznamnejších klenotov v histórii. Kedysi patril rodu Mediciovcov. Znovu sa objavil na verejnosti uprostred rozruchu okolo krádeže v parížskom Louvri, ktorá zvýšila záujem o ukradnuté alebo stratené artefakty.

