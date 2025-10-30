Dokonalosť ľudského tela odhalená: Tajomstvo sa ukrýva v ROZKROKU! Da Vinci predbehol vedu o viac než štyri storočia

RÍM - Leonardo da Vinci uchvátil svet Monou Lisou, no skutočné tajomstvá sa môžu skrývať inde. Najnovší výskum odhaľuje, že v rozkroku Vitruviánskeho muža sa možno nachádza matematický kľúč k dokonalosti ľudského tela – a jeho princípy predbehli dobu o viac ako štyri storočia.
Leonardo da Vinci patrí medzi najväčšie ikony umenia, a jeho Vitruviánsky muž je viac než len symbol renesancie – je záhadou, ktorá fascinuje už päť storočí. Najnovšie teórie britského odborníka Roryho Mac Sweeneyho však upozorňujú na detail, ktorý prehliadla väčšina historikov: rozkrok samotného Vitruviánskeho muža.
Proporcie ľudského tela v dokonalej harmónii
Mac Sweeney tvrdí, že práve tam sa nachádza rovnostranný trojuholník, ktorý odhaľuje, ako Leonardo intuitívne zachytil proporcie ľudského tela v dokonalej harmónii, informuje na webe ScienceAlert. Tento matematický princíp, tzv. tetraedrický pomer 1,633, bol oficiálne objavený až v roku 1917 – no da Vinci si už v 15. storočí zapisoval poznámky, ktoré priamo naznačujú túto geometriu: „Ak rozkročíte nohy a zdvihnete ruky natoľko, aby sa prsty dotýkali línie temena hlavy, priestor medzi nohami bude rovnostranný trojuholník.“
Rovnaký pomer sa dnes využíva aj v modernej stomatológii
Podľa Mac Sweeneya Leonardo porozumel univerzálnym princípom prírody – od kryštálov po ľudskú anatómiu. Zaujímavé je, že rovnaký pomer sa dnes využíva aj v modernej stomatológii, tzv. Bonwillov trojuholník, ktorý určuje ideálnu polohu čeľuste.
Hoci niektorí odborníci varujú, že interpretácie Vitruviánskeho muža sa často pohybujú na hranici medzi vedou a symbolizmom, objav Roryho Mac Sweeneyho otvára fascinujúcu diskusiu o tom, ako hlboko Leonardo da Vinci videl súvislosti medzi umením, vedou a prírodou.