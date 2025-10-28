Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ: Nová zbraň proti rakovine? Najnovšia štúdia šokuje lekárov!

USA - Nový výskum odhaľuje nečakaný bonus vakcín proti COVID-19! Pacienti s pokročilou rakovinou, ktorí dostali mRNA vakcínu, prežívajú výrazne dlhšie než neočkovaní. Štúdia naznačuje, že vakcíny môžu fungovať ako „prebudenie“ imunitného systému proti nádorovým bunkám.
Vedci z University of Florida a MD Anderson Cancer Center skúmali viac než tisíc pacientov s pokročilou formou rakoviny pľúc a kožného melanómu, ktorí podstupovali imunoterapiu. Cieľom bolo zistiť, či očkovanie proti COVID-19 do 100 dní od začiatku liečby ovplyvní ich prežívanie.
Prekvapujúce výsledky
Pacienti, ktorí dostali mRNA vakcínu, mali výrazne vyššiu šancu na prežitie. V prípade nemalobunkového karcinómu pľúc očkovaní pacienti žili v priemere 37 mesiacov, zatiaľ čo neočkovaní len okolo 20 mesiacov. Pri melanóme bol rozdiel ešte markantnejší - očkovaní prežili 43 mesiacov, neočkovaní necelých 27.
Vedci tvrdia, že mRNA vakcíny aktivujú imunitný systém a podporujú jeho schopnosť bojovať proti rakovine, najmä v kombinácii s liečbou inhibítormi imunitných kontrolných bodov. „Vakcína funguje ako signál, ktorý prebudí imunitu a pomáha telu efektívnejšie reagovať na nádorové bunky,“ vysvetľuje neuro-onkológ Elias Sayour.
Budúcnosť v liečbe rakoviny?
Na základe výsledkov sa pripravuje rozsiahla klinická štúdia, ktorá by mohla potvrdiť, že mRNA vakcíny by sa v budúcnosti mohli stať súčasťou štandardnej onkologickej liečby. Ich dostupnosť a relatívne nízka cena z nich robia sľubný nástroj v boji proti rakovine.