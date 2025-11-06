Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach

Zachránený kocúr Cole sa stal nečakanou hviezdou sociálnych sietí po tom, čo začal „vykladať“ tarotové karty svojej majiteľke. Jeho predpovede, ktoré sa podľa svedkov napĺňajú až znepokojivo presne, si získali tisíce fanúšikov na TikToku aj Instagrame. Majiteľka tvrdí, že jej domáci miláčik si karty vyberá úplne sám a rozhoduje, komu a kedy poskytne svoj výklad.
Sedemročný kocúr Cole bol kedysi chorľavé mačiatko a v útulku mu nedávali veľké šance na prežitie. Po adopcii sa však zmenil na prítulného spoločníka a napokon aj na nečakaného veštca. Jeho majiteľka Emily Cooková (46) z Washingtonu si jeho schopnosti všimla pred niekoľkými rokmi, keď začal škrabať a hrýzť balíček tarotových kariet, ktorý nechala na gauči.
Kocúr šokoval tisíce fanúšikov na internete
Namiesto toho, aby ich roztrhal ako iné domáce zviera, on si z nich starostlivo vyberal a jeho „výklady“ sa začali znepokojivo napĺňať. „Miešal ich ako piesok v mačacej toalete, potom si jednu chytil zubami a položil ju na koberec. Začala som ho za to odmeňovať maškrtami. A potom som si povedala: Do kelu on je presný!‘“ povedala Emily pre What’s The Jam. Svojou presnosťou v predpovediach od pracovných problémov až po obdobia zmien, šokoval čierny kocúr tisíce fanúšikov na internete. Teraz netrpezlivo sledujú jeho najnovšie výklady, ktoré Emily zdieľa na TikToku, Instagrame a YouTube.
Kocúrova sláva stále rastie a jeho tajomné rituály mu už priniesli zoznam čakateľov, ktorí túžia po výklade. „Vyskočí na opierku gauča a ja cítim, kedy sa chystá vytiahnuť kartu. Snažím sa rýchlo zapnúť kameru, aby som stihla zachytiť, ako ich začne miešať a vyberie jednu či viac zubami. V práci ma raz niekto podrazil a karta, ktorú vytiahol, naznačovala zradu. O pár mesiacov som prišla o prácu a osoba, o ktorej som mala pochybnosti, už v tej firme nepracuje,“ hovorí Emily.
Žiadosti o výklad sa kopia
V súčasnosti prevádzkuje aj webstránku, cez ktorú zbiera dary a žiadosti o výklad. Napokon však všetko závisí od Colea, pretože on sám rozhoduje o tom, kedy sa pustí do miešania kariet. Kocúr sa tak rýchlo stáva najobľúbenejším „mačacím veštcom“ internetu. „Náš účet na TikToku rastie, hoci ešte nie sme virálni. YouTube má zatiaľ len pár odberateľov a práve sme tam začali pridávať videá. Naším hlavným cieľom je, aby ľudia videli svoj výklad. Snažím sa len zachytiť správny okamih. Na profile MyCatDoesTarot je odkaz na čakaciu listinu. Keď niekto pošle žiadosť, dostanem e-mail a zapíšem ju do zoznamu. V mobile si robím poznámky a občas ich zverejním v príbehoch, aby ľudia vedeli, že sú v poradí. Ale sa sám Cole rozhoduje o tom, kedy bude čítať. Je to predsa mačka!“ uzavrela Emily.