Šokujúce, čo našli na streche svojho auta po 160 kilometroch! TOHTO čierneho pasažiera určite nečakali: To zvládol?

PENSYLVÁNIA - Zvedavý kocúr z Kittanningu v Pensylvánii sa rozhodol, že pôjde so svojou rodinou na výlet hoci jej členovia o tom vôbec nevedeli. Odvážne zviera napokon absolvovalo trasu z New Hampshire do New Yorku, stalo sa hviezdou a inšpiráciou pre novú sériu detských kníh.
Kocúrovi Ray Rayovi sa veľmi nepozdávalo, keď sa jeho majitelia rozhodli vyraziť si mimo domu a chceli ho nechať samého. Rodina Denardová si totiž naplánovala veľký výlet do New Hampshire na maratón a potom do New Yorku. Keď sa zbalili, všetko naložili, rozlúčili sa so svojimi domácimi miláčikmi a zamkli dom. Netušili však, že Ray Ray má tajný plán a nechce zostať doma, informuje na svojom webe CBS News.
Všimli si, že majú čierneho pasažiera
Ich dodávka vyrazila z Kittanningu, prechádzala kopcami a presúvala sa po diaľnici I-80 rýchlosťou 70 míľ (približne 110 km) za hodinu. Až na prvej zastávke si všimli, že majú čierneho pasažiera. „Môj manžel vystúpil z auta, aby natankoval, a povedal, že na streche je mačka,“ spomína si Mara Denardová. V tej chvíli sa panika zmenila na čistú nevôľu uveriť a potom sa všetci poriadne zasmiali. Napriek všetkým prekážkam prežil Ray Ray 100 míľ (160 kilometrov) vo vetre, odolal výtlkom a vydržal v ruchu diaľničnej premávky.
Kocúr si dobrodružstvo užíval
Nebol vôbec vyvedený z miery a užíval si dobrodružstvo. „Rozmýšľali sme, čo urobíme. Boli sme už ďaleko a pred nami bola ešte dlhá cesta do New Hampshire, takže môj manžel povedal, že bude musieť ísť s nami.“ Po krátkej zastávke v obchode pre zvieratá sa Ray Ray stal oficiálnou súčasťou výletu. A užil si úplne všetko: od prebehnutia cieľovej pásky s hlavou rodiny na maratóne v New Hampshire až po spoznávanie New Yorku z pohodlia jeho mačacieho batohu. „Bola to dobrá zábava a veľké dobrodružstvo,“ povedala Denardová, ktorá nakrútila veľa videí a fotografovala.
Po zverejnení jej príspevkov sa ľudia v celej krajine zamilovali do ich nebojácneho kocúrika. Príbeh Ray Raya inšpiroval jeho majiteľku k napísaniu série detských kníh. Prvá z nich s názvom „Mačka, ktorá nechcela odísť,“ oslavuje odvážne srdce domáceho miláčika a rodinu. „Volá sa to Ray Rayove kocúrkovské dobrodružstvá a potom môže byť každá séria o inom mieste, kam šiel,“ povedala. Nečakaná cesta kocúra od čierneho pasažiera až po hviezdu knižného príbehu, nám pripomína, že niektoré z najlepších dobrodružstiev v živote sú tie, ktoré sme si ani neplánovali.