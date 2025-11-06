Bizarné pravidlo z práce: Ak odchádzate od stola, musíte to oznámiť CELÉMU tímu! Šéf chce vedieť, kedy idete na WC

LONDÝN – Zamestnanci jednej spoločnosti pracujúcej na diaľku zostali v šoku po tom, čo ich manažér zaviedol nové „pravidlo piatich minút“. Podľa interného e-mailu musia pracovníci pri každom odchode od pracovného stola, či už idú na toaletu, po vodu alebo si urobiť kávu, vopred upozorniť celý tím.
Prípad sa stal virálnym po tom, čo anonymný zamestnanec zverejnil e-mail od svojho nadriadeného na populárnom TikTok účte @sayitonrecord, ktorý zbiera bizarné príklady z firemnej komunikácie. „Všimol som si oneskorenie vo vašej reakcii na správu,“ písal manažér. „Len pripomínam, že máme pravidlo piatich minút. Ak odchádzate od stola – napríklad na prestávku alebo na toaletu – prosím, informujte tím, aby sme vedeli o vašej dostupnosti.“
Opačný efekt, než si manažéri želajú
Reakcie na internete boli okamžité a drvivá väčšina ľudí označila takéto správanie za krajný mikromanažment, informuje na svojom webe dailydot.com. „Okamžite by som dala výpoveď,“ napísala používateľka. „Nie som dieťa, aby som sa pýtala, či môžem ísť na záchod vo vlastnom dome.“ Ďalší komentátor upozornil, že takéto obmedzovanie má opačný efekt, než si manažéri želajú: „Časté prerušovanie práce a kontrolovanie správ rozbíja sústredenie. Keď sa zamestnanci neustále boja, že ich sledujú, ich výkon klesá. Toto pravidlo robí viac škody ako úžitku.“
Mnohí manažéri majú problém prispôsobiť sa práci na diaľku
Niektorí používatelia situáciu obrátili na žart a navrhli, aby zamestnanci reagovali tzv. zlomyseľnou poslušnosťou – teda úplným dodržiavaním pravidiel až do absurdnosti. „Riešenie je jednoduché,“ napísala ďalšia komentujúca. „Hlásiť všetko. Každý detail. Hnačku, zápchu, menzes.“ Ďalší prispievateľ dodal s humorom: „‚Hej šéfe, mám tráviace problémy, idem si odbehnúť. Pošlem foto dôkaz, keď budem späť.‘“ Viacerí poznamenali, že keby šéf dostával takéto správy každých pár minút, pravidlo by pravdepodobne zrušil okamžite.
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že mnohí manažéri majú problém prispôsobiť sa práci na diaľku a prenášajú do nej prehnanú kontrolu, ktorá v online prostredí pôsobí ešte invazívnejšie. Prípad z TikToku je len ďalším dôkazom, že dôvera medzi zamestnancami a vedením zostáva jedným z najväčších problémov hybridnej práce. Ako poznamenal jeden z komentárov: „Ak svojmu tímu neveríš natoľko, že mu nedovolíš ísť na záchod bez ohlásenia, možno by si nemal byť šéfom.“