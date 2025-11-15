Toto tiché gesto si mačky strážili stáročia: Vedecký šok! Tajný úsmev a žmurknutie otvára tajomné brány!

SUSSEX - Mačky neukazujú náklonnosť tak priamo ako psy. Existuje však jednoduchý „jazyk“, ktorému rozumejú všetky mačky na svete – a výskum potvrdil, že dokáže posilniť vzťah s človekom.
Mačky hovoria potichu. My musíme počúvať ešte tichšie
Vzťah človeka s mačkou je plný jemností. Státisíce rokov žijú po našom boku, no stále nás dokážu prekvapiť tým, ako nejednoznačne dávajú najavo city. Neskočia nám do náručia tak ľahko ako psi, dôveru budujú pomaly – cez držanie tela, spôsoby, akými sa pohybujú, a cez to, ako na nás pozerajú.
Napriek tomu existuje gesto, ktoré vedecky potvrdilo, že mačke dokáže povedať: „Si so mnou v bezpečí.“
„Mačací úsmev“ potvrdila veda
Tím výskumníkov z University of Sussex a University of Portsmouth pripravil experiment, ktorý po prvý raz jasne ukázal, že pomalé, jemné žmurknutie je pre mačky ekvivalentom úsmevu.
Majitelia mali na svoju mačku pokojne pozerať, potom pomaly privrieť oči – takmer až do úplného zatvorenia. Reakcia bola zreteľná: mačky tento pohyb často zopakovali a zároveň prejavovali vyššiu ochotu prísť bližšie alebo nadviazať kontakt.
Výsledky publikované v Scientific Reports vedci označili za prvý vedecký dôkaz, že ľudia a mačky môžu týmto spôsobom komunikovať emócie.
Čo pre mačku znamená pomalé žmurknutie?
Vo zvieracej ríši je pevný, intenzívny pohľad často varovným signálom. U mačiek môže znamenať kontrolu, ostražitosť alebo vyhrážanie sa.
Preto práve pomalé zatváranie viečok pôsobí presne opačne:
– je to gesto pokoja,
– prejav dôvery,
– signál, že nepredstavujete žiadnu hrozbu.
Mačka, ktorá vám „odpovie“ rovnakým žmurknutím, vám dáva najavo, že sa pri vás cíti bezpečne. Rovnaké správanie vidno aj medzi samotnými mačkami – žmurkaním si ukazujú, že nemajú zlé úmysly.
Táto technika je výborná najmä pre bojazlivé alebo čerstvo adoptované mačky, ktoré sa ešte len učia, že nový človek je pre ne bezpečný.
Ako hovoriť s mačkou bez slov?
Najúčinnejší spôsob je zároveň najjednoduchší: sadnúť si oproti nej, nehýbať sa prudko, pozerať sa jemne… a potom pomaly zavrieť oči a znovu ich otvoriť.
Ak k tomu pridáte mäkký hlas alebo pomalý pohyb ruky, posilní to celkový účinok. Odborníci pripomínajú, že ide o veľmi prirodzenú komunikačnú formu – oveľa príjemnejšiu pre mačku než dotyky, ktoré ešte nemusí znášať.
Malé gesto s prekvapivým účinkom
Hoci sa to zdá banálne, pomalé žmurkanie dokáže medzi človekom a mačkou vytvoriť skutočné spojenie. Je to naučený a potvrdený signál dôvery, ktorý dokazuje, že aj s mačkami vieme hovoriť ich vlastným jazykom – len musíme byť ochotní stíšiť sa a všímať si drobné detaily.