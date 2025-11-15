Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Toto tiché gesto si mačky strážili stáročia: Vedecký šok! Tajný úsmev a žmurknutie otvára tajomné brány!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

SUSSEX - Mačky neukazujú náklonnosť tak priamo ako psy. Existuje však jednoduchý „jazyk“, ktorému rozumejú všetky mačky na svete – a výskum potvrdil, že dokáže posilniť vzťah s človekom.

Mačky hovoria potichu. My musíme počúvať ešte tichšie

Vzťah človeka s mačkou je plný jemností. Státisíce rokov žijú po našom boku, no stále nás dokážu prekvapiť tým, ako nejednoznačne dávajú najavo city. Neskočia nám do náručia tak ľahko ako psi, dôveru budujú pomaly – cez držanie tela, spôsoby, akými sa pohybujú, a cez to, ako na nás pozerajú.

Napriek tomu existuje gesto, ktoré vedecky potvrdilo, že mačke dokáže povedať: „Si so mnou v bezpečí.“

„Mačací úsmev“ potvrdila veda

Tím výskumníkov z University of Sussex a University of Portsmouth pripravil experiment, ktorý po prvý raz jasne ukázal, že pomalé, jemné žmurknutie je pre mačky ekvivalentom úsmevu.

Majitelia mali na svoju mačku pokojne pozerať, potom pomaly privrieť oči – takmer až do úplného zatvorenia. Reakcia bola zreteľná: mačky tento pohyb často zopakovali a zároveň prejavovali vyššiu ochotu prísť bližšie alebo nadviazať kontakt.

Výsledky publikované v Scientific Reports vedci označili za prvý vedecký dôkaz, že ľudia a mačky môžu týmto spôsobom komunikovať emócie.

Čo pre mačku znamená pomalé žmurknutie?

Vo zvieracej ríši je pevný, intenzívny pohľad často varovným signálom. U mačiek môže znamenať kontrolu, ostražitosť alebo vyhrážanie sa.

Preto práve pomalé zatváranie viečok pôsobí presne opačne:
– je to gesto pokoja,
– prejav dôvery,
– signál, že nepredstavujete žiadnu hrozbu.

Mačka, ktorá vám „odpovie“ rovnakým žmurknutím, vám dáva najavo, že sa pri vás cíti bezpečne. Rovnaké správanie vidno aj medzi samotnými mačkami – žmurkaním si ukazujú, že nemajú zlé úmysly.

Táto technika je výborná najmä pre bojazlivé alebo čerstvo adoptované mačky, ktoré sa ešte len učia, že nový človek je pre ne bezpečný.

Ako hovoriť s mačkou bez slov?

Najúčinnejší spôsob je zároveň najjednoduchší: sadnúť si oproti nej, nehýbať sa prudko, pozerať sa jemne… a potom pomaly zavrieť oči a znovu ich otvoriť.

Ak k tomu pridáte mäkký hlas alebo pomalý pohyb ruky, posilní to celkový účinok. Odborníci pripomínajú, že ide o veľmi prirodzenú komunikačnú formu – oveľa príjemnejšiu pre mačku než dotyky, ktoré ešte nemusí znášať.

Malé gesto s prekvapivým účinkom

Hoci sa to zdá banálne, pomalé žmurkanie dokáže medzi človekom a mačkou vytvoriť skutočné spojenie. Je to naučený a potvrdený signál dôvery, ktorý dokazuje, že aj s mačkami vieme hovoriť ich vlastným jazykom – len musíme byť ochotní stíšiť sa a všímať si drobné detaily.

Viac o téme: ŠtúdiaMačkaVedciPrejav lásky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU
Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU na Slovensku: Nástrahy číhajú na každom kroku, TOTO neodkladajte na poslednú chvíľu!
Domáce
FOTO Chlapec a mačka s
Chlapca šikanovali pre jeho tvár: FOTO Teraz má mačku, ktorá vyzerá presne ako on! POZRITE, ako sa podobajú
Zaujímavosti
Veštba od kocúra?
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
Zaujímavosti
FOTO Kocúr prežil jazdu 160
Šokujúce, čo našli na streche svojho auta po 160 kilometroch! TOHTO čierneho pasažiera určite nečakali: To zvládol?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Prominenti
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Prominenti
Vernisáž kresieb Farkaša - Slovenská duša
Vernisáž kresieb Farkaša - Slovenská duša
Správy

Domáce správy

FOTO JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!
Domáce
FOTO Vlna kriedy a exekútor
Vlna kriedy a exekútor s ministrom: Vtipné MEMEČKÁ sa krútili okolo zásadných tém, pôjdete do kolien!
Domáce
Bezpečnostné opatrenia: Polícia vykonávala
Bezpečnostné opatrenia: Polícia vykonávala akcie zamerané na odhaľovanie krádeží
Domáce
Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly – motoristi už nebudú musieť cestovať do iných miest
Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly – motoristi už nebudú musieť cestovať do iných miest
Nitra

Zahraničné

Toto tiché gesto si
Toto tiché gesto si mačky strážili stáročia: Vedecký šok! Tajný úsmev a žmurknutie otvára tajomné brány!
Zahraničné
Vatikán do Kanady vrátil
Vatikán do Kanady vrátil 62 artefaktov od pôvodných obyvateľov
Zahraničné
V Skopji sa demonštrovalo
V Skopji sa demonštrovalo kvôli požiaru v nočnom klube: Zomrelo tam 63 ľudí
Zahraničné
Nešťastie v Kolíne! Vlak
Nešťastie v Kolíne! Vlak zrazil a zabil človeka, premávka je obmedzená
Zahraničné

Prominenti

VIDEO vnútri! Fotenie propagačných fotiek k
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Domáci prominenti
U pápeža sa stretli
U pápeža sa stretli celebrity z Hollywoodu: Takýto bol na to dôvod!
Zahraniční prominenti
Cate Blanchett
BIZARNÝ OUTFIT slávnej herečky: Fuj, veď to vyzerá ako pleseň!
Zahraniční prominenti
Veronika a Daniela Nízlové
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Chase Skylar DeMayo
Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život!
Zaujímavosti
Top 10 potravín, ktorých
Top 10 potravín, ktorých by ste sa mali vzdať - ak chcete ostať zdraví
vysetrenie.sk
Lekári jej oznámili krutý
Lekári jej oznámili krutý verdikt: Neuveriteľná TRANSPLANTÁCIA MATERNICE jej zmenila život! Dnes má doma dvoch chlapcov
Zaujímavosti
Zima sa blíži a
Zima sa blíži a váš kotol nie je pripravený? TIETO rady môžu znížiť vaše účty aj zvýšiť komfort
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)

Šport

Slovan prehrával, ale nedopustil prekvapenie: Dedinskému tímu nedal v druhom polčase šancu
Slovan prehrával, ale nedopustil prekvapenie: Dedinskému tímu nedal v druhom polčase šancu
Slovnaft Cup
Finále Turnaja majstrov je jasné: Alcaraz zdolal Augera-Aliassimea a vyzve Sinnera
Finále Turnaja majstrov je jasné: Alcaraz zdolal Augera-Aliassimea a vyzve Sinnera
Tenis
Gólová kanonáda v Michalovciach: Iuventa nastrieľala lídrovi 38 gólov a vykročila za postupom
Gólová kanonáda v Michalovciach: Iuventa nastrieľala lídrovi 38 gólov a vykročila za postupom
Hádzaná
Definitívny koniec nádejí: Slovenky stratili šancu na postup po prehre Šramkovej
Definitívny koniec nádejí: Slovenky stratili šancu na postup po prehre Šramkovej
Pohár Billie-Jean Kingovej

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy

Technológie

Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Bezpečnosť
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
Správy
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Bezpečnosť
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Umelá inteligencia

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Partnerské vzťahy
5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť
Domáce
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!
Toto tiché gesto si
Zahraničné
Toto tiché gesto si mačky strážili stáročia: Vedecký šok! Tajný úsmev a žmurknutie otvára tajomné brány!
Vlna kriedy a exekútor
Domáce
Vlna kriedy a exekútor s ministrom: Vtipné MEMEČKÁ sa krútili okolo zásadných tém, pôjdete do kolien!
Sara (†10) doma umierala,
Zahraničné
Sara (†10) doma umierala, policajti boli na ZLEJ adrese: Vražde predchádzala séria FATÁLNYCH zlyhaní úradov!

Ďalšie zo Zoznamu