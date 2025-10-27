Skutočný horor na kolesách: Muž vykonával zväčšovanie penisu priamo na parkovisku! Vraj vedel, čo robí

THAJSKO - Thajská polícia zatkla päťdesiatjedenročného muža, ktorý poskytoval vo svojom aute neštandardné medicínske služby. Pri domovej prehliadke našli rôzne lekárske pomôcky a anestetiká. Podozrivý priznal, že nie je lekár a zákroky vykonával za účelom zárobku.
V Bangkoku došlo k zatknutiu päťdesiatjedenročného muža, ktorý poskytoval vo svojom aute „pearling“ a zväčšovania penisu. Pearling je založený na vkladaní malých korálok pod pokožku penisu s cieľom vytvoriť výstupky, ktoré zvyšujú trenie počas sexu a zlepšujú potešenie pre oboch partnerov. Lekári však upozorňujú, že tento zákrok môže viesť k vážnym komplikáciám vrátane tvorby jaziev, chronickej bolesti, dysfunkcie penisu alebo infekcií.
Zákazníci si mohli vybrať z viacerých tvarov
Ako informuje Bangkok Post, polícia pripravila pascu, keď jeden z policajtov predstieral, že je zákazník. Muž bol následne zatknutý v zaparkovanom aute na ceste Kamphaeng Phet 6 v okrese Chatuchak. Podľa policajného generálmajora Khongkrita Lertsitthisakula, propagoval podozrivý Pithaya Moon-in svoje služby na sociálnej sieti TikTok. Pri prehliadke auta našli policajti 189 „pearlingových“ korálok rôznych tvarov, od guľôčok, kociek, fazuliek, cez srdiečka a kapsule, až po tvar čínskych buchtičiek. Okrem toho boli v aute lekárske nástroje, anestetiká a chirurgické pomôcky.
Zväčšenie penisu len za 265 eur
Khongkrit uviedol, že podozrivý priznal, že nie je lekár a poskytoval nelegálne zákroky za účelom zárobku. Podľa polície účtoval za jednu „pearlingovú“ korálku 1 000 bahtov (26,60 eur), za obriezku 5 000 bahtov (132 eur) a za zväčšenie penisu výplňou 10 000 bahtov (265 eur). Svoje služby poskytoval buď vo svojom aute, alebo priamo u klientov doma v Bangkoku a okolitých provinciách, aby sa vyhol zatknutiu.