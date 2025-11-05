Donald Trump obviňuje z najdlhšieho shutdownu vlády kamikadze demokratov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu obvinil „kamikadze“ demokratov z doposiaľ najdlhšieho shutdownu federálnej vlády, ktorý trvá už 36. deň. Informuje agentúra AFP.
„Práve som sa vrátil z Japonska,“ povedal Trump na rannom stretnutí v Bielom dome. „Hovoril som o kamikadze pilotoch. Myslím si, že títo ľudia vykonávajú kamikadze. Ak budú musieť, zničia aj krajinu,“ povedal Trump podľa AFP. V Spojených štátoch sa fiškálny rok začína 1. októbra a tzv. shutdown federálnej vlády znamená, že si v Kongrese nezabezpečila financovanie. Väčšina tzv. neesenciálnych federálnych úradníkov preto nepracuje a státisíce z nich si čerpajú neplatenú nútenú dovolenku s odkladom vyplatenia mzdy. Státisíce ďalších sú nútené v práci pokračovať, ale bez platu.
Dôsledky tejto situácie zasahujú do života Američanov čoraz citeľnejšie. Napríklad na letiskách nedostatok zamestnancov riadiacich letovú prevádzku vedie k meškaniam a rušeniu letov. AFP v tejto súvislosti citovala vyjadrenia ministra dopravy USA Seana Duffyho, ktorý varoval, že ak rozpočtová situácia bude pokračovať aj po tomto týždni, americký vzdušný priestor by mohol byť čiastočne uzavretý. „Uvidíte rozsiahly chaos,“ vyhlásil Duffy.
Senát už 14.-krát neschválil opatrenie
Senát už 14.-krát neschválil opatrenie na krátkodobé financovanie činnosti federálnych inštitúcií. Dočasný návrh zákona o financovaní blokujú demokrati pre dotácie na zdravotné poistenie v rámci zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act/Obamacare). Demokrati podmieňujú obnovenie činnosti vlády dohodou o predĺžení dotácií, republikáni trvajú na tom, že rokovania sa môžu začať až po ukončení shutdownu.