Žgrloš alebo najlepší stratég? Brit začína Vianoce pripravovať už v januári! Vďaka TOMUTO TRIKU ušetrí tisíce

ALDERSHOT – Päťdesiatjedenročný Al Baker z anglického Hampshire si vyslúžil prezývku „vianočný plánovač roka“. Na rozdiel od väčšiny ľudí totiž nezačína s nákupmi darčekov či potravín v decembri – ale už v januári. Vďaka tomu tvrdí, že ušetrí až tri štvrtiny bežných nákladov na sviatky.
Baker je známy svojimi extrémne šetrnými trikmi, ktorými sa pýši aj na sociálnych sieťach. Tento rok sa chystá na Štedrý deň podávať dve morky, ktoré kúpil už začiatkom januára – v posezónnom výpredaji po 12 libier (13,76€) kus, pričom ich pôvodná cena bola 80 libier (91,73€). Odvtedy mu čakajú v mrazničke.
„Na vianočnú večeru som minul asi 30 libier (34,40€), a to už mám všetko podstatné,“ povedal pre portál What’s The Jam. Okrem moriek má v zásobe aj niekoľko dezertov so žltými nálepkami po štyri libry (4,59€) a domáce yorkshirské pudingy. Niektorí ho považujú za blázna, no Al má jasno – podľa neho ide o rozumné plánovanie v časoch rastúcich cien. „Morka je najdrahšia časť večere, preto ju hľadám ako prvú. Ľudia by neverili, že som ju kúpil na Amazone,“ hovorí so smiechom.
Okrem mäsa si postupne zmrazí aj prílohy, ako sú pečené zemiaky či yorkshirské koláčiky. „Nie je nutné kúpiť všetko rok dopredu, no keď máš mäso a dezerty v mrazničke, odbúraš stres aj väčšinu výdavkov,“ vysvetľuje.
Pozná presný čas, kedy treba vyraziť na zľavy
Ako bývalý zamestnanec supermarketu Morrisons pozná Al aj triky, ako sa dostať k najlepším „yellow sticker“ ponukám – teda prudko zľavneným produktom s blížiacou sa exspiráciou. „V minulosti sa dali presne načasovať, dnes je to viac o skúsenosti. Najväčšie zľavy bývajú zvyčajne medzi 16.00 a 20.00 hodinou,“ radí.
DRÁMA v reštaurácii sa skončila naháňačkou! VIDEO Obsluha prenasledovala zákazníka, ktorý nezaplatil prepitné
Zeleninu vraj nakupuje až tesne pred Vianocami, keď supermarkety znižujú ceny, aby sa zbavili zásob. „Vtedy som kúpil vrece zeleniny za 9 pencí (0,10€). Treba len sledovať zľavy a nebáť sa spýtať personálu, kedy ich dávajú,“ dodáva.
Tipy na lacné Vianoce
Hoci niektoré sviatočné dobroty ako bonboniéra Quality Street či Celebrations podľa neho výrazne nezlacnejú, odporúča sledovať akcie počas celého roka. „Minulý víkend som kúpil Quality Street za 3,95 libry (4,52€) v Clubcard ponuke. Nižšie už zvyčajne nejdú,“ hovorí.
Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase
Baker tiež radí pripraviť si rozpočet dopredu a priebežne odkladať malé sumy. „Ak začneš už teraz, desať libier (11,45€) týždenne ti do decembra prinesie 120 libier (137,41€) navyše. Môžeš si na to založiť aj šetriaci podúčet v aplikácii,“ vysvetľuje. Podľa neho je kľúčom k lacným, ale bohatým Vianociam jednoduché pravidlo: plánuj skoro, míňaj postupne, používaj mrazničku a nevar prehnane veľa. „Ľudia počas sviatkov plytvajú obrovským množstvom jedla. Trochu rozvahy by nám všetkým prospelo,“ uzatvára s úsmevom.