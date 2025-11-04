Vzácne ZÁBERY zo Španielska: Biely prízrak stredomorského lesa! Fotograf neveril vlastným očiam, keď ho zbadal

MADRID - Prvýkrát v histórii sa podarilo zachytiť bieleho rysa pyrenejského – zviera, ktoré sa považovalo za nemožnosť prírody. Vzácne zábery vznikli v španielskej Andalúzii po desaťročiach ochranárskych programov, ktoré zachránili tento druh pred vyhynutím.
Na juhozápade Španielska sa podarilo zachytiť na kameru vôbec prvého bieleho rysa pyrenejského na svete, informuje na svojom webe What´s the Jam. Výnimočný záber vznikol po desaťročiach ochranárskych programov na Pyrenejskom polostrove, vďaka ktorým sa tento druh posunul zo statusu „kriticky ohrozený“ na „zraniteľný“.
Nezvyčajne svetlé sfarbenie zvieraťa
Zábery urobil amatérsky fotograf Ángel Hidalgo, ktorý nainštaloval skrytú kameru v horskej oblasti neďaleko mesta Jaén v Andalúzii. Keď si všimol nezvyčajne svetlé sfarbenie zvieraťa, rozhodol sa ho niekoľko mesiacov sledovať, aby ho mohol zachytiť zblízka. „Míňali sa hodiny, dni, týždne aj mesiace bez úspechu,“ opísal. „Bol som na pokraji toho, že to vzdám.“ Napokon sa mu rysa podarilo spozorovať v stredu 22. októbra, keď po daždivom ráne v diaľke zazrel biely tieň, ktorý podľa jeho slov „ako keby vyžaroval vlastné svetlo“.
„Nemohol som uveriť vlastným očiam,“ dodal fotograf, ktorý zviera poeticky nazval „bielym prízrakom stredomorského lesa“. Výnimočné sfarbenie rysa (Lynx pardinus) spôsobuje genetická porucha známa ako leukizmus, pri ktorej dochádza k strate pigmentu.
Veľké nadšenie medzi vedcami
Presné miesto pozorovania Hidalgo nezverejnil, aby ochránil zviera pred potenciálnym ohrozením. Okolie momentálne sledujú odborníci a ochranári. Ich potvrdenie, že ide o prvého bieleho rysa pyrenejského oficiálne zdokumentovaného v Španielsku, vyvolalo medzi vedcami aj milovníkmi prírody veľké nadšenie. Lov a úbytok populácie jeho hlavnej koristi – králika divého – stále predstavujú najväčšie hrozby pre tento druh. Podľa National Geographic bol rys pyrenejský v roku 2024 preklasifikovaný zo „kriticky ohrozeného“ na „zraniteľný“, čo svedčí o úspechu rozsiahlych ochranárskych programov.
Španielske ministerstvo pre ekologickú transformáciu odhaduje, že populácia rysov dosahuje približne 2 400 jedincov, z toho asi 470 rozmnožujúcich sa samíc. Cieľom ochranárov je dosiahnuť populáciu 3 500 jedincov a aspoň 750 plodných samíc v nasledujúcich rokoch. Tento pokrok je výsledkom 22 chovných programov, ktoré prebiehajú v rámci viacerých autonómnych oblastí Španielska a Portugalska.