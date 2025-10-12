Z pohľadu na tento dom vás okamžite rozbolí hlava: VIDEO Vo vnútri je vizuálny chaos! Teraz je na predaj

CHESTERFIELD - Na prvý pohľad pôsobí ako bežný trojizbový dom v tichej časti Waltonu v meste Chesterfield. No hneď po prekročení prahu sa ukáže, že ide o jednu z najbizarnejších nehnuteľností, aké sa v Derbyshire objavili.
Dom, ktorý je aktuálne na predaj za 150-tisíc libier (172522,50 eur), má interiér, ktorý doslova vyráža dych – a nie každý by v ňom vydržal dlhšie než pár sekúnd. Zvonku sa dom nijako nelíši od okolitých stavieb. Ako informuje na svojom webe denník Daily Mail, vnútri však vládne chaos farieb, tvarov a písmen. Každá miestnosť nesie abecednú tému, akoby šlo o detské ihrisko pre najmenších.
Kuchyňa je oblepená tapetou s písmenkami abecedy a chladnička pokrytá dlaždicami s farebnými číslami a znakmi, ktoré dizajn len podčiarkujú. Pri vstupe do chodby čaká návštevníkov kombinácia čiernobielych dlaždíc na podlahe, stenách aj strope – efekt, ktorý mnohí opisujú ako „vizuálny útok na zmysly“.
Steny zdobí rovnaká pestrofarebná tapeta
Ani spálne neunikli odvážnemu konceptu – steny zdobí rovnaká pestrofarebná tapeta ako v kuchyni. V kúpeľni sa motív opakuje, no tentoraz je penová abecedná tapeta položená priamo na podlahe. Ďalšia chodba zasa zaujme dekoráciou z čiernobielych diskov a množstvom zrkadiel, ktoré priestor opticky ešte viac znepokojujú.
Na sociálnych sieťach vyvolal dom množstvo reakcií. Jeden komentujúci ho označil za „nočnú moru pre dyslektikov“, iný s humorom poznamenal, že „po tridsiatich sekundách by ho rozbolela hlava“. Objavili sa aj špekulácie, že nehnuteľnosť mohla kedysi patriť opatrovateľke detí – a práve to by vysvetľovalo jej hravý, no zmätočný dizajn.