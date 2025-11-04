Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

OBROVSKÉ nešťastie na KOLOTOČI: Dve dievčatá VYPADLI z kabínky, tretie sa podarilo zachrániť len zázrakom!

Na festivale v New Roads (USA) došlo k nešťastiu, keď dve dievčatá vypadli z kabínky ruského kola.
Na festivale v New Roads (USA) došlo k nešťastiu, keď dve dievčatá vypadli z kabínky ruského kola.
NEW ROADS – Na každoročnom dedinskom festivale sa odohrala veľká nehoda, po ktorej utrpeli zranenia dve malé dievčatá. Obe sú pritom v ťažkom stave. Podobný scenár sa len zázrakom vyhol tretej maloletej osobe. Prípad prebrala polícia.

Na každoročnom známom podujatí "New Roads Harvest Festival" v americkej Louisiane došlo v sobotu prvého novembra k veľkému nešťastiu. Na najväčšej atrakcií, ruskom kole, sa zrejme niečo pokazilo a dve dievčatá nešťastne vypadli zo svojej kabínky. Informuje o tom WBRZ s tým, že zranené maloleté osoby boli po nešťastí prevezené do nemocnice. 

Kabína sa zachytila o káble

Festival sa konal tradične pri rieke False River. Dve dievčatá mali podľa šerifa Pinte Coupee Reného Thibodeauxa menej ako 13 rokov. "Jedno z nich bolo v kritickom stave, preto ho museli presunúť do nemocnice helikoptérou," hovorí s tým, že nemocnica ešte neposkytla informácie o konkrétnych zraneniach. Na ruskom kole takmer spadlo aj tretie dievča, ale to sa napokon podarilo zachrániť. 

K incidentu malo dôjsť okolo poludnia miestneho času. V jednom okamihu sa kabínka náhle prevrátila. "Zachytila sa o visiace káble. Potom sa prevrátila a dievčatá vypadli. Bol to strašný pohľad," hovorí svedkyňa incidentu Madison Fieldsová.  

"Počula som hlasný náraz na zem. Keď som sa obzrela, uvidela som na zemi dve dievčatá. Jedno malo na tvári nepríjemné zranenie. Potom si hovorím, veď som to mohla byť aj ja," dodala zarazene Madison, pretože aj ona sa plánovala v ten deň previesť na ruskom kole. 

Žiadne bezpečnostné pásy

Ako ďalej poznamenala, sedačky v kabínkach na ruskom kole nemali bezpečnostné pásy. "Sú tam len malé dvierka, ktorými sa vstupuje dnu a inak nič. Veľmi ľahko môže odtiaľ niekto vypadnúť. Kedykoľvek počas jazdy sa dieža rozhodne vstať zo sedačky a otvoriť dvierka," upozornila na nedostatky najväčšej atrakcie.  

V rámci vyšetrovania prebehla na všetkých atrakciách v areáli festivalu bezpečnostná kontrola. Všetky zostali otvorené s výnimkou ruského kola. 

