Na Bali pozastavili čínsku výstavbu preskleneného výťahu na známej pláži: TOTO je dôvod

JAKARTA - Úrady na indonézskom ostrove Bali pozastavili výstavbu 182-metrového preskleného výťahu na ikonickú pláž Kelingking. Pláž na ostrovčeku Nusa Penida patrí k najpopulárnejším miestnym lákadlám pre turistov. Píše web BBC.
Výstavbu zaisťoval čínsky developer China Kaishi Group s cieľom zlepšiť dostupnosť pláže. Projekt stál podľa správ miestnych médií 12 miliónov dolárov. Podľa zistení úradov mu však chýbali všetky potrebné povolenia a jeho výstavbu preto pozastavili. Útes pri pláži pripomína hlavu a telo tyrannosaura, a preto sa volá aj „T-Rex útes“. Miestni obyvatelia aj turisti argumentujú, že výťah ničí súčasnú prírodnú krásu a urýchli eróziu.
Prvé fotografie konštrukcie výťahu
Prvé fotografie konštrukcie výťahu na sociálnych sieťach, ktorá narúša jednu z najznámejších panorám na Bali, spôsobila záplavu negatívnych reakcií. „Je hanba, že nádherný výhľad na pláž Kelingking bol kvôli výťahu zničený,“ uviedol miestny obyvateľ Made Sediana pre lokálny denník Bali Sun. „Turisti jazdia na ostrov Nusa Penida, aby si užili panorámu, nie výťahy,“ doplnil.
„Užívajte si Bali múdro: nevytvárajte prístup na miesta, ktoré turistov privedú k bránam pohromy,“ napísala na Facebooku členka indonézskeho senátu za Bali Niluh Djelantiková. Podľa kritikov výstavby môže ľahší prístup na pláž zvýšiť riziko nehôd pri kúpaní. Hoci pláž Kelingking ponúka úžasné výhľady, plávanie tam nie je povolené vzhľadom na úzke pobrežie a nebezpečné vlny. Mnohí tieto obmedzenia ignorujú, čo má za následok veľa úmrtí a zranení. Niektorí ľudia naliehali na úrady, aby namiesto „márnivých projektov“ opravili schody na strmom chodníku k pláži. Takáto cesta nadol trvá 45 až 60 minút, zatiaľ čo spiatočná trasa až dve hodiny.