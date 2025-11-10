Sú kone v Tatrách preťažené? Poľskí vedci to overujú

ZAKOPANÉ - Vedci zo Sliezskej technickej univerzity merajú v Tatrách silu, ktorou kone ťahajú vozy s turistami na ceste k plesu Morské oko. Výskum v reakcii na vyjadrenia ochrancov zvierat iniciovalo združenie fiakrov, ktoré tvrdí, že zvieratá nie sú preťažované. Prvé výsledky majú byť známe budúci týždeň. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Merania sa konali v piatok a budú sa opakovať pri rôznych poveternostných podmienkach. „Chceme presne zistiť, aká sila pôsobí na každého koňa v záprahu v rôznych fázach cesty,“ uviedol prodekan elektrotechnickej fakulty Marcin Szczygiel. Dodal, že údaje sa zaznamenávajú s vysokou presnosťou a majú ukázať reálne zaťaženie koní počas jazdy.
Ide o vedecký projekt
Predseda Združenia prepravcov k Morskému oku Andrzej Maka zdôraznil, že ide o vedecký projekt, ktorý má priniesť objektívne dáta o práci koní. Zároveň pripomenul, že akékoľvek zmeny vrátane návrhu na skrátenie trasy k Wodogrzmotom Mickiewicza (Mickiewiczovým vodopádom) si vyžadujú nové investície a logistické riešenia.
Na trase od mája premávajú štyri elektrické minibusy financované ministerstvom klímy a životného prostredia, ktoré dopĺňajú konský transport. Ochrancovia zvierat naďalej požadujú jeho úplné zrušenie, no Tatranský národný park tvrdí, že kone pracujú v súlade s prísnymi pravidlami a pod veterinárnym dohľadom.