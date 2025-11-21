Záhada nezvestného turistu je po dvoch rokoch rozlúštená: Testy DNA potvrdili najhorší scenár

VYSOKÉ TATRY - Dva roky žili v neistote, teraz prišla definitívna odpoveď. Testy DNA potvrdili, že kostrové pozostatky nájdené v lete pod Ľadovým štítom vo Vysokých Tatrách patria poľskému turistovi Grzegorzovi, ktorý zmizol počas osamelej túry v roku 2023. Jeho rodina tak môže po dlhom čakaní pristúpiť k poslednej rozlúčke.
V auguste tohto roka si horolezec všimol v oblasti pod Ľadovým štítom kostrové pozostatky – v rovnakom teréne, kde pred takmer dvoma rokmi prebiehala rozsiahla pátracia akcia po nezvestnom 50-ročnom Poliakovi. V tom čase zasahovalo viac než dvadsať horských záchranárov, do akcie nasadili aj drony a vrtuľník ministerstva vnútra. Muža sa napriek intenzívnemu hľadaniu nepodarilo lokalizovať.
„Keby tam v danom čase to telo bolo, tak by sme ho našli. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou sa tam dostalo v neskoršom čase, asi v poslednej zime. Lokalita by sedela. Doba, ktorá bola od nálezu pozostatkov cez stratenie, by teoreticky sedieť mohla. Je to, samozrejme, možné, ale nemáme to potvrdené,“ uviedol pre STVR riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
Testy DNA totožnosť potvrdili
Podľa poľského portálu Fakt.pl sa teraz všetky pochybnosti rozplynuli. Genetické testy jednoznačne potvrdili, že ide o Grzegorza z Jasła, ktorý sa stratil počas osamelej túry v septembri 2023 neďaleko Ľadového štítu. Podľa dostupných informácií mal muž počas výstupu utrpieť úraz nohy. Ešte stihol privolať pomoc, no záchranári ho nedokázali nájsť. Jeho telefón sa krátko po incidente odmlčal a pátranie bolo po niekoľkých dňoch ukončené.
Rodina už v lete spoznala niektoré z jeho osobných vecí nájdených na mieste nálezu. DNA analýza teraz priniesla definitívne potvrdenie. Pohreb sa podľa informácií rodiny uskutoční 22. novembra v Osieku Jasielskom na juhovýchode Poľska.
Presná rekonštrukcia nehody možná nie je, no okolnosti nasvedčujú tomu, že turista sa pravdepodobne zranil v exponovanom teréne v oblasti Ľadového štítu a nedokázal ďalej pokračovať. Extrémne podmienky, zmena počasia či pád snehu alebo ľadu mohli spôsobiť, že jeho telo sa do skúmanej lokality dostalo až neskôr.