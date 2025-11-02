Rodičia, prestaňte to robiť! Mladá učiteľka zo škôlky prehovorila BEZ SERVÍTKY: TOTO nám najviac lezie na nervy

LONDÝN - Práca v škôlke prináša množstvo radostí, ale aj frustrácií. Chloe Webbová, 24-ročná opatrovateľka z Londýna, sa na sociálnych sieťach podelila o štyri veci, ktoré rodičia pri odovzdávaní či vyzdvihnutí detí pravidelne robia a ktoré jej poriadne znepríjemňujú deň.
Najväčšou prekážkou podľa Chloe sú plienky typu pull-up. „Výmena dieťaťa je oveľa jednoduchšia, keď má klasickú plienku, preto ich jednoznačne preferujem,“ priznala. Rovnako jej prekáža, keď rodičia neprinesú náhradné oblečenie. Ako píše na svojom portáli magazín The Sun, medzi ďalšie kritické momenty patria správanie pri odovzdávaní a vyzdvihnutí detí. Chloe uvádza najmä: „6. hodina večer – rodičia chcú kompletný prehľad o priebehu dňa“ a tiež „Zvonenie na zvonček pred otváracou dobou.“
Frustráca s každodennou rutinou
Okrem toho sa s frustráciou opatrovateľky spája aj každodenná rutina: kŕmenie detí ryžou, plánovanie jedálnička, hodnotenie vývoja detí či stres spojený s kontrolami Ofsted. Chloe tiež upozorňuje na rýchle šírenie chorôb medzi deťmi, čo výrazne komplikuje prácu personálu.
Sociálne siete okamžite zareagovali. Niektorí rodičia sa pýtali, prečo sú pull-up plienky problém, iní sa s Chloe stotožnili: „Zmena deviatich pull-up plienok za sebou nie je pre mňa,“ priznala. Mnohé ďalšie opatrovateľky potvrdili, že majú rovnaké skúsenosti, pričom spomínali vysoké topánky, nevhodné oblečenie pri učení na nočník či hry s kukuričným škrobom a vodou ako typické spúšťače frustrácie. Chloe tak otvorene upozorňuje rodičov na drobnosti, ktoré dokážu zásadne uľahčiť alebo sťažiť každodennú starostlivosť o deti, a zároveň poukazuje na výzvy, s ktorými sa personál škôlok stretáva.