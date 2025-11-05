Wilders žiada, aby jeho strana PVV bola súčasťou rokovaní o zostavení vlády

AMSTERDAM - Predseda holandskej Strany za slobodu (PVV) Geert Wilders v stredu trval na tom, že jeho PVV si zaslúži mať nejakú úlohu v budúcej holandskej vláde. V parlamentných voľbách pred týždňom PVV tesne skončila na druhom mieste za sociálnoliberálnou stranou Demokrati 66 (D66), píše správa agentúry DPA.
D66 získala 26 zo 150 miest v parlamente, rovnako ako Wildersova PVV. Spoluprácu s PVV ešte pred voľbami vylúčili všetky relevantné politické strany. Wilders v stredu nazval toto vylúčenie ako „nedemokratické, nevhodné a arogantné“. Požadoval tiež zapojenie PVV do rokovaní o vytvorení novej vlády.
Agentúra DPA uvádza, že na zostavenie vlády je potrebná spolupráca najmenej štyroch strán s cieľom zaistiť si stabilnú väčšinu. Očakáva sa preto, že koaličné rokovania môžu trvať aj niekoľko mesiacov. Bývalý minister sociálnych vecí za D66 Wouter Koolmees v stredu dostal od svojej strany za úlohu viesť prvotné rozhovory s potenciálnymi koaličnými partnermi.