V Holandsku obžalovali vodcu prevádzačského gangu z Eritrey

AMSTERDAM - Holandská prokuratúra po ôsmich rokoch vyšetrovania v pondelok obžalovala vodcu prevádzačského gangu Amanuela W. z Eritrey za zadržiavanie stoviek až tisícov utečencov v líbyjských táboroch. Informuje o tom agentúra DPA.
Veľký prevádzač pred súdom
Amanuel W. patril k „jedným z najväčších prevádzačov ľudí na stredomorskej trase“, uviedla prokuratúra pred trestným súdom v meste Zwolle na východe Holandska. Podľa obžaloby jeho gang údajne sľúbil utečencom z Eritrey cestu do Európy. Namiesto toho ich zadržal v špeciálnych táboroch v Líbyi, kde žili v príšerných podmienkach, mučili ich a znásilňovali. Amanuel W. obvinenia popiera. Prokuratúra obžalovala aj ďalšieho muža, ktorý bude čoskoro vydaný do Holandska.
Obete a vydieranie príbuzných
Obžaloba sa opiera aj o výpovede obetí, ktoré žijú v Európe. Podľa nej gang vydieral ich príbuzných v Holandsku, aby zaplatili veľké sumy peňazí za ich prepustenie. Úrady vyšetrujú gang od roku 2017 a úzko spolupracujú s Medzinárodným trestným súdom a Europolom.
Proces je jedným z najväčších v rámci obchodovania s ľuďmi v Holandsku. Podľa všetkého potrvá tri týždne, no termín vynesenia rozsudku nie je známy.
Amanuel W. bol v roku 2022 vydaný z Etiópie, kde ho už stíhali za obchodovanie s ľuďmi. Obvinenia odmietol a holandskému súdu povedal, že „nie je osobou, ktorú hľadá“. Tvrdil, že jeho meno sa s menom obžalovaného nezhoduje, podobne ani vek. Jeho obhajcovia požiadali zamietnutie prípadu s argumentom, že súd v Zwolle na to nemá právomoc.