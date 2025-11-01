Plesne v kútoch? Takto JEDNODUCHO ich odstránite bez chémie: Stačí ocot a ešte niečo, čo máte v kuchyni!

BRATISLAVA – Chladné a vlhké jesenné dni vytvárajú ideálne podmienky pre vznik plesní v domácnostiach. Ak ste si všimli tmavé škvrny na stenách či v kútoch, odborníci odporúčajú jednoduché, no účinné riešenie – zmes dvoch bežných surovín, ktoré má doma takmer každý.
Plesne sa najčastejšie objavujú v chladných, vlhkých a zle vetraných miestnostiach. Ak sa neodstránia včas, môžu spôsobovať zdravotné problémy, vrátane dýchacích ťažkostí. Vznikajú vtedy, keď sa mikroskopické spóry usadia na povrchu a v prostredí s dostatkom vlhkosti a organických látok sa začnú rýchlo množiť.
Ako začať?
Podľa Which? by mal proces čistenia začať jemným odstránením povrchových nečistôt – ideálne kefkou alebo vysávačom. Následne treba pripraviť zmes teplej vody a niekoľkých kvapiek bežného saponátu na riad. Roztok sa nanáša na postihnuté miesta krúživými pohybmi. Postup môže byť potrebné zopakovať viackrát, pričom je dôležité nechať plochu medzi jednotlivými čisteniami dôkladne vyschnúť.
Ak však saponát nepomáha, odborníci odporúčajú silnejší prostriedok – biely ocot. Zmiešajte ho s teplou vodou v pomere 1:1, nastriekajte na plesnivé miesta a nechajte pôsobiť približne hodinu. Potom zvyšky zotrite a nechajte povrch voľne vyschnúť.
Ocot nie je vhodný na všetky povrchy
Ocot prenikne hlbšie do pórov materiálu, kde ničí plesne a zabraňuje ich opätovnému rastu. Vďaka svojej kyslosti má prirodzené dezinfekčné vlastnosti – podľa portálu The Spruce dokáže zničiť až 82 % druhov plesní. Proces je síce pomalší a niekedy môže zostať mierne zafarbenie, no ide o ekologický a lacný spôsob čistenia.
Odborníci však upozorňujú, že ocot nie je vhodný na všetky povrchy. Nepoužívajte ho na mramor, žulu, vápenec, drevo s ochranným lakom, elektronické obrazovky ani niektoré kovy – ako hliník, meď či nehrdzavejúcu oceľ. Neodporúča sa ani na vysoko pórovité materiály, napríklad koberec alebo akustické stropné dosky, kde sa ocot nemusí dostať dostatočne hlboko. Ak sa plesne rozšírili vo väčšom rozsahu a domáce metódy nezaberajú, Which? odporúča obrátiť sa na odborníkov, ktorí vedia problém bezpečne a trvalo odstrániť.