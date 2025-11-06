Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Pôrodnica v Berlíne zažila raritu: Narodili sa tam pätorčatá!

BERLÍN - Pôrodnica Charité v Berlíne vo štvrtok oznámila, že koncom septembra sa tam narodili pätorčatá – dve dievčatá a traja chlapci. Uviedla, že novorodenci už viac ako zdvojnásobili svoju pôrodnú hmotnosť a spolu s mamičkou sa majú dobre. Píše o tom agentúra DPA.

Päť detí sa narodilo cisárskym rezom na konci 28. týždňa tehotenstva. „Narodenie pätorčiat je medicínskou raritou,“ uvádza sa vo vyhlásení pôrodnice. Je to mimoriadna udalosť aj pre skúsených pôrodníkov a špeciálna logistická výzva, povedal riaditeľ nemocnice Wolfgang Henrich.

Pri pôrode asistoval 25-členný interdisciplinárny tím. „Takýto pôrod si vyžaduje dokonale koordinovaný tím z oblasti pôrodníctva, anestézie, neonatológie, pôrodných asistentiek a sestier na operačnej sále,“ povedal Henrich. „Sme radi, že všetko prebehlo hladko a že sa matka a deti majú dobre,“ dodal. „Sme radi, že môžeme našich päť detí držať v náručí v bezpečí,“ uviedla matka podľa vyhlásenia nemocnice. Charité neposkytla žiadne informácie o tom, či otehotnela po umelom oplodnení.

