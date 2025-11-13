Znepokojivý monitoring: Komisár pre deti považuje žobranie detí za dlhodobo neriešenú tému

PREŠOV - Žobranie detí považuje komisár pre deti Jozef Mikloško za dlhodobo neriešenú a prehliadanú tému. Povedal to vo štvrtok v Prešove, kde spolu so zástupcami úradu prezentovali výsledky monitoringu týkajúceho sa organizovaného žobrania detí na východnom Slovensku. Monitorovali v auguste šesť miest a v rámci nich 17 lokalít. Išlo o stanice, podchody, trhoviská, vylúčené lokality, nízkoprahové zariadenia a iné miesta. Počas monitoringu zachytili viac ako 100 žobrajúcich detí, z toho 31 percent prípadov vykazovalo znaky organizovaného alebo núteného žobrania.
„Je to dlhodobý jav. Je to problém detí z marginalizovaných rómskych komunít. Naozaj o tom treba otvorene hovoriť a je to problém, ktorý treba systémovo komplexne riešiť. Tento negatívny jav okrem toho, že kvantitatívne narastá, narastajú i organizované formy a trestnoprávne veci, ktoré treba akútne riešiť. Riešením je spolupráca. My do konca roku zvolávame veľké stretnutie práve k tejto tematike, kde budeme spolupracujúco riešiť túto situáciu,“ povedal Mikloško.
V teréne pomocou dotazníkov zistili, že žobranie je organizované. „Tretina prípadov nebola to, že dieťa je hladné, a preto niečo pýta, ale je to organizovaná činnosť,“ skonštatoval komisár. Ako povedal, boli podané viaceré trestné oznámenia. „Aj z hľadiska obchodovania s deťmi, prostitúcie, kupliarstva, ale aj z hľadiska organizovania takýchto negatívnych javov,“ zdôraznil Mikloško s tým, že je potrebné nové legislatívne riešenie.
Deti majú naučené frázy
Podľa odbornej poradkyne komisára pre deti Svetlany Pavlovičovej deti majú naučené frázy, že dôvodom ich žobrania je pomoc rodine a vyslala ich matka, otec alebo iný príbuzný. „Čo je veľmi zlé, je to, že tieto znaky organizovaného žobrania sa nám ukazujú vo viacerých lokalitách, ktoré sme monitorovali,“ doplnila Pavlovičová.
Podľa nej ide o problém, ktorý sa nevyrieši zo dňa na deň. Je veľmi dôležitá súčinnosť miestnej samosprávy, štátnych inštitúcií a participácia ľudí. „Ak vidíme žobrajúce dieťa, tak prvá pomoc je, že dám mu vodu, jedlo, ale to nie je skutočná dlhodobá pomoc. Potrebujeme pracovať s rodinou, dieťa musí chodiť do školského prostredia. Opätovne vnímame a máme potvrdenú transgeneračnú chudobu. Cesta von z tejto chudoby je vzdelanie a zamestnanie,“ skonštatovala Pavlovičová.
Prípady detskej prostitúcie či kupliarstva
V rámci monitoringu zistili aj prípady detskej prostitúcie či kupliarstva. „Zdá sa, že ponúkanie detí, maloletých detí a mladistvých za účelom sexuálnych služieb je v mnohých lokalitách normou. Samozrejme, je vysoko nepríjemné, ak samotné deti ponúkajú svojich detských rovesníkov za finančnú províziu na sex. Je to veľmi nebezpečný jav, ktorý sa môže pretaviť do celej komunity a následne celej spoločnosti,“ povedal poradca komisára pre deti Otto Brixi.
Mnohokrát to deti podľa neho robia s vedomím svojich zákonných zástupcov a za účelom, aby im alebo iným osobám, ktoré ich na túto činnosť navádzajú, odovzdali províziu, ktorú z tejto činnosti majú. „Je to, samozrejme, región po regióne rôzne, ale v princípe si viete kúpiť dieťa za účelom sexuálnych služieb od 80 do 150 eur na východnom Slovensku. Rozdielová položka je v tom, či platba ide priamo dieťaťu, jeho rodičom alebo je do toho zakomponovaný ešte nejaký sprostredkovateľ,“ dodal Brixi.