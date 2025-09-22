Plánujete dieťa? Vyrazte na výlet do Poľska: Sieť hotelov ponúka hosťom odmenu za počatie potomka!

VARŠAVA - Poľská hotelová skupina Arche sa rozhodla bojovať proti klesajúcej pôrodnosti netradične. Hosťom, zamestnancom aj kupujúcim nehnuteľnosti ponúka odmeny za to, že tu počnú dieťa – vrátane osláv, peňažných bonusov a špeciálnych rodinných podujatí.
Skupina Arche, ktorá vlastní približne 23 hotelov a ďalšie nehnuteľnosti po celom Poľsku, spustila odvážnu akciu na podporu pôrodnosti. Cieľom je podľa Instagramu spoločnosti zmierniť tzv. „demografickú krízu“ a podporiť nárast počtu narodených detí v krajine. Na nezvyčajné riešenie pôrodnosti upozornil nemecký portál Focus.
Hosťom, ktorí v hoteloch počnú dieťa, ponúka firma „bezplatnú rodinnú oslavu“ spojenú s narodením dieťaťa – napríklad krstnú hostinu. Párom, ktoré zakúpia nehnuteľnosť patriacu spoločnosti, môže byť priznaný bonus 10 000 zlotých (približne 2345 eur). V podmienkach je uvedené, že aspoň jeden partner musí byť plnoletý, poľský občan a žiť v Poľsku.
Rekordne nízky hodnota pôrodov
Podľa údajov portálu Ostwirtschaft klesol počet pôrodov v Poľsku v minulom roku na rekordne nízku hodnotu 252 000, pričom úmrtnosť bola 409 000. Rok 2024 tak bol už dvanástym po sebe idúcim rokom, keď počet úmrtí prevýšil počet narodených detí.
Zvrátený milostný trojuholník: Muž, priateľka a jej matka zdieľajú nezvyčajný vzťah! Obe čakajú jeho deti?
Pre porovnanie, v Nemecku sa v roku 2024 narodilo 677 177 detí, čo bolo o približne 15 800 menej než v predchádzajúcom roku. Počet detí na jednu ženu s nemeckým štátnym občianstvom klesol na 1,23, čo je podobne nízka hodnota ako pred 30 rokmi. Odmena za počatie dieťaťa v poľských hoteloch vyvolala zmiešané reakcie na sociálnych sieťach – zatiaľ čo niektorí oceňujú snahu podporiť pôrodnosť, iní považujú koncept bonusov za kontroverzný a diskutabilný.