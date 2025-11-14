Dnes je pyžamový deň! Charitatívna organizácia chce vyjadriť solidaritu s chorými deťmi

BRATISLAVA - Charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) chce vyjadriť pyžamovým dňom solidaritu s chorými deťmi. Organizuje aj zbierku, peniaze použije na nákup rozkladacích postelí pre rodičov hospitalizovaných detí v Liptovskom Mikuláši. Informovali z RMHC.
„Za 20 rokov našej činnosti vieme, že aj malé gesto môže priniesť veľkú zmenu. Pyjama Day preto nie je len príležitosťou ísť do práce či školy v nevšednom oblečení. Je to zároveň deň, keď môžeme ukázať podporu hospitalizovaným deťom, pre ktoré je pyžamo často celodenným oblečením počas týždňov liečby, a rovnako aj ich rodičom, ktorí čelia náročným životným situáciám,“ uviedla riaditeľka RMHC na Slovensku Eva Konečná. Oblečením pyžama počas bežného pracovného dňa môžu podľa organizácie bežní ľudia ukázať hospitalizovaným deťom, že v tom nie sú samy.