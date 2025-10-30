Pacienti v šoku: VIDEO z pražskej kliniky pobláznilo internet! Muflóny si urobili z nemocnice arénu na súboj o samicu

PRAHA - Pacienti sa nestačili čudovať! Thomayerova nemocnica v Prahe sa stala netradičným dejiskom súboja – nie však medzi lekármi a vírusmi, ale medzi dvoma rozzúrenými muflónmi. Ich nečakaný stret priamo v areáli nemocnice sa stal virálnym hitom sociálnych sietí.
Zatiaľ čo pacienti sledujú zdravotníkov, v susedstve sa odohráva celkom iný druh „dramatických scén“. Thomayerovu nemocnicu v Prahe totiž pravidelne navštevujú stáda muflónov, ktoré prichádzajú z neďalekého lesa. V tomto období prebieha ich ruja – teda čas, keď samce súperia o priazeň samíc. A práve vtedy sa celé stádo mení na arénu zvieracích súbojov.
Výskyt muflónov v tejto oblasti nie je nič výnimočné
Video zachytávajúce ich stret sa objavilo na Facebooku Jiřího Tučka a okamžite si získalo pozornosť sociálnych sietí. Ľudia v komentároch potvrdzujú, že výskyt muflónov v tejto oblasti nie je nič výnimočné – mnohí z nich sa s nimi vraj počas hospitalizácie osobne stretli. Niektorých však znepokojil až príliš „dokonalý“ priebeh záberov. Rovnaké pohyby, identické zvuky nárazov a náhly koniec videa vyvolali otázky, či nejde o podvrh vytvorený umelou inteligenciou.
Autor videa sa v komentároch bránil – záznam vraj natočila jeho sestra. Dodal, že aj keď video nepochádza priamo od neho, podobné scény sú v okolí nemocnice bežné. „Muflóny tu vidno často a keď je obdobie ruje, ozýva sa celý les,“ vysvetlil. Bez ohľadu na to, či sú zábery skutočné alebo nie, internet ich prijal s nadšením. „Vážne sa to stalo v nemocnici? Neuveriteľné!“ píšu užívatelia, zatiaľ čo iní žartujú, že „muflónie MMA“ má novú arénu priamo v Prahe.