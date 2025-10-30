V pyžame po deti do školy?! VIDEO tejto mamy rozdelilo rodičov: Ste za alebo proti?

LONDÝN – Trojnásobná mama a influencerka Han, známa medzi fanúšikmi ako „crazy mum“, vyvolala rozruch na sociálnych sieťach po tom, čo priznala, že celý deň strávila na gauči v pyžame – a v rovnakom outfite si išla po deti do školy.
Vo videu zverejnenom na TikToku sa Han vracia domov v leopardom kabáte, pod ktorým má čierne pyžamo s dlhými rukávmi. So smiechom dodáva: „Pamätajte, že neodsudzujeme – dnes som robila školský zber v pyžame.“
Priznala tiež, že predchádzajúci večer si dopriala pohárik alkoholu. „Úprimne, bavila som sa, ale už nezvládam piť ako kedysi. Dnes som celý deň ležala na gauči s telefónom v ruke, a keď prišiel čas ísť po deti, len som hodila na seba kabát a utekala,“ hovorí Han.
Kritika je jej ukradnutá
Na kritikov má jednoznačný odkaz: „Súďte ma, koľko chcete – je mi to úplne jedno.“ Po návrate domov sa pustila do prípravy domácich kuracích nugetiek a hranoliek pre svoje deti, pričom poznamenala, že je to ľahšie, než kupovať mrazené. Sama seba označila za „všestrannú mamu“ – kuchárku, upratovačku aj stavbárku v jednom, píše na svojom webe The Sun.
Han, ktorá sa snaží vybudovať si komunitu sledujúcich, priznala, že jej cieľom je dosiahnuť 50-tisíc fanúšikov. Jej video s názvom „School run in PJs“ sa okamžite stalo virálnym a má už viac ako 130-tisíc pozretí.
Pod príspevkom sa objavili stovky komentárov od rodičov, ktorí sa v jej úprimnosti našli. „Instant follow!“ napísal jeden z fanúšikov. „Prisahala som, že nikdy nevezmem dcéru do školy v pyžame, ale teraz to robím tiež – len s kabátom navrch,“ priznala ďalšia mama. „Milujem, aká si úprimná a normálna,“ dodal iný komentár.
Čo radia odborníci?
Podľa poradkyne PTA Emmy Kentovej sa aj pri školskom zbere dá vyzerať pohodlne, no upravene. Odporúča napríklad:
- Nezostávajte v pyžame: Vyzerá to, akoby ste sa nesnažili a môže to vyvolať nežiaduce komentáre.
- Majte v aute záložný outfit: Náhradné tričko, elegantná bunda či slnečné okuliare sú vždy istota.
- Dajte si pozor na drobnosti: Noste podprsenku, vyhnite sa Crocsom s ponožkami a voľte oblečenie, v ktorom sa cítite sebavedomo.
Han sa však k odporúčaniam stavia s nadhľadom: „Ak je dlhá kabátová sezóna, prečo ju nevyužiť?“ Zdá sa, že mnohé mamy s ňou potichu súhlasia. Pretože niekedy byť „crazy mum“ znamená byť len obyčajnou ženou, ktorá prežila ďalší deň.