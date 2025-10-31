Kúpila si škatuľu stratenej pošty a po otvorení zostala v ŠOKU: TO, čo našla vo vnútri, nečakala ani vo sne!

LONDÝN - Mladá Britka sa rozhodla pre netradičný experiment – kúpila si škatuľu stratenej pošty, o ktorej netušila, čo ukrýva. Stačilo pár sekúnd po otvorení a jej reakcia hovorí za všetko. To, čo našla vo vnútri, by čakal len málokto...
Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, čo sa stane s poštou, ktorá sa nikdy nedostane k svojmu adresátovi? Tiktokerka Becky’s Bazaar sa rozhodla minúť 100 libier (118 eur) na škatuľu stratenej pošty len preto, aby zistila, čo si ľudia objednávajú online a rozhodne nebola sklamaná. „Idem otvoriť každý balíček na kameru,“ vysvetlila svojim 471 000 sledovateľom.
Keď otvorila škatuľu, bola plná samostatne zabalených balíčkov. Hneď v prvých dvoch našla dve kabelky a okuliare proti modrému svetlu. Hlbšie vo vnútri objavila balíček vo veľkosti škatule od topánok a s nadšením zistila, že sú v ňom tenisky Adidas Spezial. Na internete sa predávajú za 90 libier (106 eur), čo znamená, že už touto jedinou položkou sa jej vrátila takmer celá investícia.
Čo všetko sa nachádzalo v balíku?
„V ďalšom balíčku som našla úplne nového plyšáka. Ale potom to začalo byť zaujímavé. Vytiahla som novú čiernu mikinu značky Stone Island. Netuším, či je pravá alebo nie. Potom som našla kabelku Longchamp. V Selfridges stoja 100 libier (118 eur). Dostala som aj malú verziu v štýle mini batohu. Opäť nemám tušenie, či sú to originály.“ V komentároch pod videom jeden používateľ napísal: „Rád by som dostal takéto balíčky.“ Druhý doplnil: „Ten plyšák je moja obľúbená postavička, neverím, že si ho dostala!“ Tretí komentoval: „Stone Island vyzerá ako fake, pretože gombíky na logu by mali mať krížikový vzor, nie štyri bodky.“ A ďalší napísal: „Ten plyšák je N z Murder Drones.“ Iný doplnil: „Chcel by som tie Adidas tenisky.“