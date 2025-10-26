Najlenivejší pes na svete? Mysleli si, že oslepol: Keď veterinár zistil pravdu, celý útulok vybuchol smiechom!

CHILLE – Príbeh psíka Dona Luisa z útulku Fundacion Santas Patitas pobláznil internet. Keď záchranári videli, ako prestal reagovať na svet okolo seba, báli sa najhoršieho. No skutočnosť, ktorú im prezradil veterinár, by nenapadla ani toho najväčšieho optimistu.
Zamestnanci útulku Fundacion Santas Patitas zažili poriadny šok, keď ich psík Don Luis zrazu prestal reagovať na povely a pohyby okolo seba. Predpokladali, že nevidí, a okamžite ho vzali k veterinárovi. Očakávali zlú správu, no dočkali sa prekvapenia – pes mal zrak v úplnom poriadku. „Veterinár ho dôkladne vyšetril a povedal nám, že vidí dokonale,“ vysvetlila zakladateľka útulku Javiera Santanderová pre portál The Dodo. „Len jednoducho rád ignoruje ľudí, keď má zlú náladu. Boli sme prekvapení, ale aj pobavení,“ dodala s úsmevom.
Začal sa správať zvláštne
Don Luis sa do útulku dostal v roku 2023 po tom, čo ho zrazilo auto. Bol uzavretý, nervózny a spočiatku dokonca agresívny. „Vrčal na každého, kto sa k nemu priblížil,“ spomína Santanderová. Postupne sa však začal upokojovať a prijímať starostlivosť svojich opatrovníkov. Keď sa už zdalo, že sa adaptoval, začal sa správať zvláštne – akoby nevidel. Ignoroval hlasy aj gestá, čo viedlo pracovníkov k presvedčeniu, že oslepol. Veterinár však potvrdil, že Don Luis len predstieral nezáujem. Jednoducho nemal náladu komunikovať a rozhodol sa, že všetkých bude ignorovať.
Príbeh psíka sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach, kde si získal tisíce priaznivcov. Ľudia sa bavili aj dojímali zároveň. „Vyzerá, že ho nahnevalo, že ho prichytili,“ napísal jeden z používateľov. „Toto je môj duchovný sprievodca,“ vtipkoval ďalší. Mnohí sa tiež podelili o podobné skúsenosti, ich domáci miláčikovia vraj tiež občas predstierajú hluchotu či slepotu, len aby mali pokoj.
Jednoducho nemal náladu
Dnes má Don Luis šesť rokov a stále čaká na svoju rodinu. Podľa útulku by sa najlepšie cítil v pokojnej domácnosti bez malých detí, kde mu doprajú priestor aj lásku. „Na začiatku sa nevedel prispôsobiť, neznášal dotyky. Dnes sa z neho stal prítulný a domácky pes,“ hovorí Santanderová. „Rád sa necháva hladkať, miluje, keď mu niekto masíruje uši a väčšinu dňa spí alebo je. Je z neho skutočný pôžitkár.“ Don Luis sa stal symbolom všetkých zvierat, ktoré potrebujú čas a trpezlivosť, aby znovu uverili ľuďom. A podľa internetu aj ikonou tých, ktorí občas jednoducho nemajú náladu na nikoho.