Ministerstvo vnútra a ďalšie inštitúcie deklarujú spoluprácu pri ochrane seniorov pred podvodmi

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR, Národná rada (NR) SR a ďalšie orgány štátnej a verejnej správy, samospráv, súkromného sektora, združení, médií a mimovládneho sektora deklarujú spoluprácu pri ochrane seniorov pred podvodmi. Predstavitelia týchto inštitúcií a organizácií spoločne podpísali vo štvrtok deklaráciu v sídle rezortu vnútra.

„Podpis tejto deklarácie znamená náš jasný záujem, že sme pripravení bojovať proti všetkým podvodníkom, ktorí sa rozhodli okrádať našich seniorov,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Poukázal na to, že v tomto roku zaznamenala polícia viac ako 380 pokusov o spáchanie podvodov na senioroch. Z nich takmer polovica bola reálne dokonaná. „Celková škoda k dnešnému dňu predstavuje takmer 1,7 milióna eur,“ podotkol.

Tlačová konferencia ministra vnútra Šutaja Eštoka a prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Národná rada (NR) SR podľa slov jej predsedu Richarda Rašiho (Hlas-SD) prispeje k tomuto projektu tromi základnými činnosťami. „Akákoľvek legislatívna úprava, ktorá bude potrebná na ochranu našich seniorov, bude zaraďovaná na rokovanie parlamentu prioritne,“ deklaroval. Avizoval aj pomoc aparátu NR SR pri komparácii legislatív na ochranu seniorov pred podvodmi naprieč európskymi krajinami a aktívnu účasť na preventívnych opatreniach.

Prehovoril aj Tomáš

O pripravenosti participovať na ďalších krokoch vyplývajúcich z podpísanej deklarácie hovoril aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). „Tí, ktorí okrádajú seniorov alebo sa ich snažia okrádať, sú obyčajní ,šmejdi‘,“ zdôraznil. Viceguvernér Národnej banky Slovenska Dušan Keketi upriamil pozornosť na realizáciu viacerých programov, ktorých cieľom je znižovanie počtu podvodov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik víta spoločný postup v ochrane seniorov pred ľuďmi, ktorí im chcú ublížiť. Podľa predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Michala Kotiana môže deklarácia pomôcť predchádzať zbytočnému okrádaniu seniorov.

