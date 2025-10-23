Tri tajné prísady, ktoré menia obyčajnú kávu na liek: Odporúča ich lekár z Harvardu! Máte ich doma aj vy?

USA - Podľa gastroenterológa Saurabha Sethiho z Harvardu, môžu tri jednoduché prísady výrazne zlepšiť zdravotné účinky obyčajnej kávy. Dodajú totiž telu antioxidanty, podporia mozog, črevnú mikroflóru a môžu pomôcť znížiť riziko viacerých chronických ochorení.
Gastroenterológ Saurabh Sethi (42) z Harvardu vo videu svojim 1,3 miliónom fanúšikom na Instagrame (@doctor.sethi) vysvetlil, prečo je dobré pridávať do kávy škoricu, MCT olej a horkú čokoládu. „Väčšina ľudí prichádza o tri jednoduché prísady, ktoré by si mohli pridať do kávy. Stačí štipka škorice, ktorá môže pomôcť znížiť výkyvy hladiny cukru v krvi a pridať silné antioxidanty.“
Antioxidanty dokážu neutralizovať škodlivé voľné radikály, čiže nestabilné molekuly kyslíka, informuje na svojom webe britský denník Daily Mail. Tie sa totiž dokážu naviazať na zdravé bunky v tele a spôsobiť oxidačný stres, ktorý poškodzuje bunky. Takéto poškodenie môže zvyšovať riziko rôznych ochorení, napríklad srdcových chorôb, rakoviny, Alzheimerovej choroby či cukrovky. Našťastie, konzumáciou potravín bohatých na antioxidanty, ako je ovocie, zelenina či škorica, môžeme tento stres znížiť a tým aj riziko vzniku závažných ochorení. Vo videu, ktoré nazbieralo viac ako 119 000 zhliadnutí a 2 000 lajkov, doktor Sethi spomenul aj MCT olej.
Podľa neho si zaslúži miesto v každej šálke kávy. „Pochádza z kokosu, poskytuje stabilný prísun energie a podporuje zdravie mozgu.“ MCT olej (medium-chain triglycerides – triglyceridy so stredne dlhým reťazcom) sa vyrába extrakciou a čistením kokosového alebo palmového jadrového oleja.
Boj proti škodlivým účinkom
Popredná odborníčka Rosemary Stantonová z Univerzity Nového Južného Walesu vysvetlila, prečo je tento olej podporovateľom metabolizmu. „Na rozdiel od väčšiny tukov, ktoré sa vstrebávajú do krvného obehu, MCT putuje priamo do pečene. To znamená, že sa môže rýchlejšie využiť ako zdroj energie,“ uviedla v časopise článku The Conversation. Posledným, no pravdepodobne najlahodnejším doplnkom zo Sethiho zoznamu, je prášok z horkej čokolády. „Je bohatý na polyfenoly, ktoré v kombinácii s kávou vyživujú prospešné črevné baktérie. Štúdie uvádzajú, že pomáhajú zvyšovať Lactobacillus a Bifidobacterium.“ Polyfenoly sú rastlinné zlúčeniny, nachádzajú sa vo veľkom množstve v bobuliach, ovocí, zelenine, celozrnných výrobkoch, orechoch a čokoláde. Sú silnými antioxidantmi, ktoré pomáhajú bojovať proti škodlivým účinkom voľných radikálov v tele.