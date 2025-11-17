MOSKVA - Ruská mystička Adelina Paninová tvrdí, že výsledok vojny na Ukrajine je vraj „kozmicky predurčený“ a Moskva dosiahne úplný triumf najneskôr do roku 2026. Európa má byť podľa nej z výsledku v šoku.
Paninová: Moskva dosiahne dohodu, ktorá Európu pobúri
Kremľom obľúbená veštkyňa Adelina Paninová pokračuje v sérii vyhlásení, ktoré sa pravidelne objavujú v ruských médiách. Najnovšie tvrdí, že vojna na Ukrajine sa skončí do roku 2026 a výsledná dohoda má údajne ohromiť celý európsky politický priestor. Podľa jej slov má ísť o kompromis, ktorý Západ nečaká a ktorý protivníkov Moskvy postaví pred „bezpodmienečnú kapituláciu“.
Ruský denník MK, blízky Kremľu, uvádza, že Paninová predpovedá rýchly kolaps ukrajinského odporu napriek sankciám proti Rusku a pokračujúcej vojenskej podpore Kyjeva.
Rok konca bojov sa posúva
Veštkyňa už v minulosti hovorila o roku 2025 ako o okamihu, kedy sa boje skončia. Teraz posúva dátum o rok neskôr a dodáva, že ukončenie konfliktu príde „náhle a nečakane“. Tvrdí, že výsledná dohoda zaskočí najmä tie štáty EÚ, ktoré v posledných rokoch najvýraznejšie podporovali Ukrajinu.
„Front je pevne v ruských rukách“
Paninová zároveň opakuje, že ruská armáda má podľa nej situáciu na fronte úplne pod kontrolou a z tejto pozície neustúpi. Nové západné dodávky zbraní označuje za nedostatočné, aby zmenili priebeh vojny. Svoje predpovede opiera o tvrdenie, že všetky Putinom deklarované ciele budú „do bodky splnené“, pretože vraj ide o „kozmicky stanovený proces“.
Realita v Rusku: zásahy na rafinérie, škody na infraštruktúre
Zatiaľ čo Paninová maľuje obraz budúceho triumfu Moskvy, situácia na bojisku vyzerá inak. V posledných dňoch zasiahli ukrajinské drony ropnú rafinériu v Riazanskej oblasti. Útok spôsobil rozsiahle škody a Kremeľ – ktorý obvykle mlčí o takýchto stratách – musel tentoraz situáciu priznať.
Ukrajinské sily pokračujú v úderoch na ruské ciele, rovnako ako Moskva v útokoch na ukrajinské územie. Realita vojny tak ostro kontrastuje s mystickými víziami, ktoré Paninová predkladá verejnosti.