Pozrel si dokument o Himmlerovi a zostal v ŠOKU: Roky žil v nevedomosti! Zistil TEMNÉ tajomstvo vlastnej rodiny

BERLÍN - Osemdesiatštyriročný Nemec Henrik Lenkeit pred rokom zistil, že je vnukom jedného z nacistických pohlavárov Heinricha Himmlera. V rozhovore, ktorý teraz poskytol magazínu Der Spiegel, povedal, že po zhliadnutí dokumentu o jednom z najmocnejších mužov tretej ríše brúsil po internete a prišiel na to, že jeho babička Hedwig bola Himmlerovou osobnou sekretárkou - a tiež milenkou. Svoj rodinný príbeh chce teraz Lenkeit využiť, aby bojoval proti vzostupu pravicového extrémizmu v Nemecku.
Lenkeit žije so svojou mexickou ženou a tromi deťmi v Španielsku a pracuje ako vzťahový kouč. Magazín Der Spiegel kontaktoval tento rok v júli, aby mu rozprával o svojom pôvode, ktorý pred ním rodina tajila 47 rokov. Der Spiegel napísal, že vyhodnotil dokumenty, ktoré mu Lenkeit poskytol, a všetko konzultoval aj s historikmi a Lenkeitovými blízkymi. Dospel pritom k záveru, že jeho líčenie zodpovedá pravde. Lenkeit je skutočne Himmlerovým vnukom, jeho matka sa narodila z mimomanželského vzťahu Hedwig Potthastovej a jedného z najväčších nacistických zločincov.
Svojich predkov nedokáže nenávidieť
"Keby bolo možné, aby ľudia vstali z mŕtvych, popadol by som svojho deda a udrel ho päsťou," povedal Lenkeit v rozhovore s časopisom Der Spiegel. Dodal však, že svojich predkov nedokáže nenávidieť a chcel by sa zmieriť so svojím pôvodom. Práve preto sa rozhodol svoj príbeh zverejniť.
Pátrať na internete začal Lenkeit podľa svojich slov po tom, ako videl dokument o Himmlerovi, ríšskom vodcovi jednotiek SS, šéfovi gestapa a jednom z hlavných organizátorov holokaustu. Narazil pritom na fotografiu Himmlerovej sekretárky a milenky, ktorá sa nápadne podobala na jeho babičku. "Na wikipédii som náhle pozeral do tváre svojej babičky," uviedol. Zistil, že Potthastová porodila Himmlerovi dve deti - v roku 1942 syna Helgeho a v roku 1944 dcéru Dorotheu. Helge a Dorothea boli mená Lenkeitovho strýka a matky. "Bol som v úplnom šoku," povedal. "Zrazu si vnukom masového vraha," popísal svoje pocity. "Ako mohla moja babička milovať takéto monštrum?" dodal Lenkeit.
Nepomohli mu ani historici
"Bohužiaľ o vzťahu Hedvig Potthastovej a Heinricha Himmlera nevieme skoro nič," povedal expert na nacistické Nemecko, profesor Peter Longerich. V memoároch sa o Potthastovej zmienila Lina Heydrichová, vdova po zastupujúcom ríšskom protektorovi Čiech a Moravy Reinhardovi Heydrichovi, ktorý v roku 1942 podľahol následkom atentátu československých výsadkárov. Podľa nej mala Lenkeitova babička na Himmlera veľký vplyv. Historik Longerich si ale myslí, že zrejme nevedela veľa o zločinoch šéfa SS, aj keď bola jeho osobnou sekretárkou.
V spomienkach Martina Bormanna mladšieho, syna rovnomenného dôverníka Adolfa Hitlera, ale Potthastová vystupuje ako niekto, kto mal v domácnosti v roku 1944 zbierku nábytku z ľudských kostí. "Pani Potthastová nám ukázala vydanie knihy Mein Kampf zviazané v koži z ľudských chrbtov," uviedol v roku 1999 Bormann mladší.
Priateľská stará pani
Lenkeit magazínu Der Spiegel povedal, že má svoju babku v pamäti ako "priateľskú starú pani", ktorá mu dávala čokoládu, keď u nej bol na návšteve v Baden-Badene. V tomto juhonemeckom meste Potthastová v roku 1994 zomrela. Jej niekdajší milenec Himmler unikol justícii, keď v máji 1945 spáchal samovraždu kyanidovou kapsľou. Potthastovú vypočúvali v roku 1945 americkí vojaci, pred súdmi sa ale kvôli zapleteniu s nacistickým režimom nikdy nezodpovedala.
Lenkeit v rozhovore s magazínom Der Spiegel povedal, že chce usilovať o to, aby Nemci uznali nacistické dedičstvo vo svojich rodinách a bojovali proti pravicovo extrémistickým silám v súčasnej spoločnosti. "Nacistická ideológia nebola vykorenená, to mi leží na srdci," povedal.