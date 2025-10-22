Najslávnejšia pornoherečka šokovala: Prezradila meno, ktoré ju absolútne fascinuje! A pokračovanie vás odrovná…

CANBERRA - Austrálska hviezda Angela White opäť prekvapila fanúšikov. V rozhlasovom rozhovore odhalila ďalšiu položku zo svojho zoznamu snov – a tentoraz ide o úplne iný druh spolupráce, než by od nej ktokoľvek čakal.
Angela White, jedna z najznámejších osobností filmov pre dospelých, sa v austrálskom rannom vysielaní Triple M – Beau, Cat & Woodsy priznala k celkom netradičnej túžbe. Keď sa jej moderátor Beau Ryan spýtal, s ktorou celebritou by si najviac priala spolupracovať, odpoveď prišla bez váhania: „David Attenborough.“
Je nim priam posadnutá!
Slávna 39-ročná herečka priznala, že je legendárnym britským dokumentaristom priam posadnutá. „Milujem jeho hlas. Úplne by ma fascinovalo, keby komentoval jeden z mojich filmových výstupov,“ priznala s úsmevom. Dodala, že by dokonca nakrútila špeciálnu scénu len preto, aby ju mohol autor A Life On Our Planet nahovoriť – „aj podľa jeho vlastných predstáv“.
Tým však zoznam jej „vesmírnych“ plánov nekončí, píše na svojom portáli New York Post. Už pred časom sa White priznala, že túži zažiť intímny moment v beztiažovom stave, ideálne priamo vo vesmíre. „Fascinuje ma predstava nulovej gravitácie. Aj keby sa mi nepodarilo dostať do vesmíru, chcela by som si to aspoň vyskúšať v simulátore,“ povedala.
Zažíva aj vtipné momenty
A svoj sľub aj čiastočne splnila – absolvovala Zero G let, ktorý NASA používa na tréning astronautov. „Plávala som, otáčala sa, robila premety... bol to najzábavnejší zážitok, aký som kedy zažila – a to dokonca oblečená,“ napísala na sociálnej sieti. Počas rozhovoru sa podelila aj o vtipnú historku z natáčania: „Raz som sa tak rozosmiala, že mi doslova ‚uletela‘ rekvizita,“ priznala so smiechom. Práve takéto spontánne momenty podľa nej fanúšikovia milujú najviac – a často sa stanú populárnejšími než samotný film.