Úrad vlády SR sa ohradil voči výzve holandského parlamentu žalovať Slovensko

BRATISLAVA - Úrad vlády (ÚV) SR sa ohradil proti výzve holandského parlamentu smerujúcej voči holandskej vláde, aby žalovala Slovensko pre jeho ústavné zmeny na Európskom súdnom dvore. Pripomenul tiež, že Európa nie sú Spojené štáty americké a nefunguje ako superštát. Informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR.
„Nevedno, či už je v Európskej únii bežné a akceptované, aby sa krajiny zaoberali vnútornými záležitosťami iných partnerských štátov. Ak sa však zaoberajú hodnotením ústavných zmien, dosiahnutých demokratickým a ústavným spôsobom, je to jeden z najhorších signálov, aký nám mohli vyslať,“ uviedol úrad. Tvrdí, že ústavné zmeny podporilo 75 percent občanov a ide o vzácny moment zhody koaličných a opozičných voličov.
Rešpektuje pomery Holandského kráľovstva
Úrad tiež zdôraznil, že rešpektuje pomery Holandského kráľovstva i výsledky parlamentných volieb, ktoré zabezpečili súčasné zloženie tamojšieho parlamentu. Slovensko podľa neho rovnako rešpektuje, že Holandsko ako prvá krajina na svete legalizovala homosexuálne manželstvá, eutanáziu a dekriminalizovala marihuanu.
„Aj keď naše hodnoty sú v tejto oblasti iné, nikdy by nám preto nenapadlo žalovať Holandsko pred medzinárodným súdom. Vážime si občanov Holandska, jeho demokraticky zvolené orgány a uznávame ich právo nastaviť základné hodnotové smerovanie krajiny,“ doplnil Úrad vlády SR s tým, že Európa bude silná len vtedy, ak jednotlivé členské štáty budú rešpektovať svoje rozdiely a tradície a zároveň sa zjednotia.