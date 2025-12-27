Aféra, akú šoubiznis nezažil: Už padli TRESTY... Známa kráska bola počas napadnutia TEHOTNÁ!

PRAHA - Brutálne napadnutie, vytrhané vlasy, modriny po celom tele a dlhé mesiace ticha. Influencerka Michaela Jonas pred rokom a pol šokovala verejnosť desivými zábermi po fyzickom útoku, no vinníka ani motív neodhalila. Teraz sa k celej kauze opäť vracia – a po prvýkrát prehovorila o treste, ktorý páchateľ dostal. Jej slová berú dych.
Vo februári minulého roka sme vás na Topkách informovali o afére, akú šoubiznis ešte nezažil. Influencerka Michaela Jonas v tom čase zverejnila hrozivé fotografie s ešte desivejším popisom. „Chcem sa s vami podeliť o to, čo sa stalo v noci zo soboty na nedeľu. Bola som zozadu brutálne napadnutá, vôbec som to nečakala,“ povedala v príbehu, pričom ukazovala viditeľné modriny a monokel.
„Ťahala ma po zemi za vlasy,“ uviedla Michaela a ukázala miesta, kde jej zostali viditeľné lysiny po vytrhaných vlasoch. Emócie na nej boli citeľné. „Vlasy mám úplne vytrhané, ani neviem, čo na to povedať. Skutočne ma vláčila po asfalte,“ dodala so slzami v očiach. Identitu útočníčky ani dôvod útoku však neodhalila. No a po roku a pol Michaela opäť kauzu oživila. Ako vysvetlila, už padli aj tresty!
„Uzavreté. Človek, ktorý mi toto spôsobil, spolu s množstvom ďalších zranení (dva natrhnuté väzy v ramene a podobne), dostal dva roky podmienečného trestu odňatia slobody za ublíženie na zdraví. Zároveň má povinnosť uhradiť škody, ktoré doteraz neuhradil. Pýtam sa… ktorý muž dokáže žene urobiť niečo takéto? Muž? Nie. Dobytok," napísala Michaela.
„Takto som bola zbitá… Tresty padli, videá z miesta činu a mená zverejním… toto sa jednoducho nesmie diať. Tri dni po napadnutí dvoma magormi som zistila, že som tehotná (3. týždeň – ešte som nemala ani vynechanú menštruáciu). Radosť a obrovský strach… a do toho zbitá, bez vlasov…" šokovala svojimi slovami. Kto za napadnutím stojí, ani dôvod, však stále neprezradila.