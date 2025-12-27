Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Meteorológovia bijú na poplach: Výlety na horách okamžite ZATRHNITE, očakávajú víchricu a ORKÁN!

Výlety na horách si radšej preplánujte na inokedy.
(Zdroj: gettyimages.om, shmu.sk)
BRATISLAVA - Ak ste si plánovali s rodinkou sviatočný víkendový výlet do hôr, tak na to radšej rýchlo zabudnite. Čaká nás totiž mimoriadne nebezpečný víkend. Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje turistov aj lyžiarov na extrémne poveternostné podmienky, ktoré sa začnú prejavovať už v sobotu večer. Vietor môže na niektorých miestach dosiahnuť silu orkánu.

Od soboty sa v horských oblastiach Slovenska očakáva silný až mohutný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 km/h, prípadne priemernú rýchlosť 90 až 105 km/h. Podľa záchranárov ide o podmienky, ktoré predstavujú vážne ohrozenie života.

V ohrození sú prakticky všetky okresy v strede severnej časti krajiny

Meteorologická výstraha 2. stupňa bola vydaná pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V ďalších okresoch severného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, kde sa miestami očakáva vietor s rýchlosťou 110 až 135 km/h. Výstrahy budú platiť aj počas celej nedele 28. decembra 2025.

Horská záchranná služba v tejto súvislosti dôrazne neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne. „Výlety do hôr, či už peši alebo na lyžiach, si dôkladne zvážte a myslite nielen na svoj cieľ, ale najmä na bezpečný návrat domov,“ apelujú záchranári.

V hre je víchrica a dokonca aj orkán

Nebezpečné podmienky potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý upozorňuje na výraznú zmenu počasia. Meteorológovia hovoria o dynamickom vývoji a príchode studeného frontu od severu. „Už onedlho sa však situácia bude meniť a vývoj počasia bude v ďalších dňoch dynamický. Po prechodnom oteplení, postúpi už v noci na nedeľu cez našu oblasť teplotne výrazný studený front. Za ním k nám od severu prenikne studený vzduch. Najmä v severnej polovici aj slabo zasneží. Nedeľa bude veľmi veterná a na hrebeňoch vo vysokých polohách očakávame až mohutnú víchricu a vylúčený nie je ani orkán," informovali v statuse na sociálnej sieti.

 
 

Odborníci upozorňujú, že v kombinácii so silným vetrom hrozí pád stromov, poškodenie infraštruktúry, zhoršená viditeľnosť aj výrazné ochladenie. Turistom a návštevníkom hôr sa preto odporúča sledovať aktuálne výstrahy a odložiť pobyt v horách na bezpečnejší termín.

